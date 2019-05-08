Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Чемпионат мира. Россия–Норвегия, Россия–Австрия

В Словакии начинается главное хоккейное событие года. Чемпионат мира в Братиславе и Кошице обещает стать одним из самых сильных по количеству звезд за долгие годы. Сборная России начинает свой путь на турнире уже в пятницу, а продолжит в воскресенье. Соперники на старте у подопечных Ильи Воробьева несложные — Норвегия и Австрия. Основные баталии у «Красной машины» начнутся на следующей неделе — ей предстоит сыграть в группе с Чехией, Латвией, Швецией и Швейцарией. С учетом приезда в национальную команду Александра Овечкина, Никиты Кучерова, Евгения Малкина, Андрея Василевского, Евгения Кузнецова и других мегазвезд мирового хоккея наша сборная считается одним из фаворитов турнира.

10 мая, 17:15. 12 мая, 13:15. Арена имени Ондрея Непелы (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на Первом канале и «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Зенит»–ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Петербургский клуб уже обеспечил себе золото национального первенства, и в ближайшее воскресенье сине-бело-голубых ждет вручение Кубка и медалей. Подопечные Сергея Семака наверняка постараются на своем стадионе порадовать болельщиков победой. Но ЦСКА намерен испортить праздник «Зениту». Армейцы продолжают борьбу за место в призовой тройке и участие в Лиге чемпионов следующего сезона. И команда Виктора Гончаренко сдаваться не намерена.

12 мая, 19:00. Стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Баскетбол. Единая лига ВТБ. Четвертьфиналы. Третьи и четвертые матчи

Фото: cskabasket.com

Первый раунд плей-офф главного клубного баскетбольного турнира Восточной Европы подошел к экватору. С высокой долей вероятности, уже в среду определится первый участник полуфинала. На старте серии с «Калевом» казанский УНИКС очень легко выиграл два домашних матча (92:82; 108:84). Трудно представить, что сможет противопоставить коллективу из столицы Татарстана эстонский клуб в Таллине. В случае победы в третьей встрече серия завершится досрочно. А в четверг аналогичным образом может закончить противостояние с «Нижним Новгородом» фаворит турнира ЦСКА. Армейцы также ведут 2:0 после двух игр в Москве и теперь отправляются на выезд. В пятницу визит в Казахстан предстоит «Химкам». Подмосковный коллектив удачно стартовал в плей-офф, дважды обыграв дома «Астану», и теперь «Химки» в шаге от полуфинала. Главная же интрига — в противостоянии «Локомотива-Кубани» и «Зенита». В Краснодаре команды по разу победили и теперь переезжают в Петербург, где могут как решить исход серии, так и в случае равного счета довести дело до заключительной пятой встречи.

8, 10 мая, 19:00. Стадион «Саку Суурхалль» (Таллин, Эстония). 9, 11 мая: 18:00, СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург); 19:00, стадион «Нагорный» (Нижний Новгород). 10 мая, 16:00; 12 мая, 12:00. СК «Велотрек» (Нур-Султан, Казахстан). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Игра»

Гандбол. Женщины. Лига чемпионов. «Финал четырех». Полуфиналы. «Дьор»–«Виперс», «Метц»–«Ростов-Дон», матч за третье место, финал

Фото: rostovhandball.ru

Донской клуб настроен на то, чтобы впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов. Ростовчанки доминируют в чемпионате России, а два года назад выиграли второй по значимости клубный европейский турнир — Кубок ЕГФ. В команде собралось немало гандболисток, выигравших в 2016 году со сборной России Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, а также ряд сильных легионеров. В ближайшие выходные в Будапеште они снова будут биться за звание лучших на континенте.

11, 12 мая: 16:15; 19:00. Арена имени Ласло Паппа (Будапешт, Венгрия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Ответный матч. «Аякс»–«Тоттенхэм». Лига Европы. Полуфиналы. Ответные матчи. «Валенсия»–«Арсенал», «Челси»–«Айнтрахт»

Фото: TASS/EMPICS Sport/John Walton

В европейском футболе подходит к концу очередной сезон. В национальных чемпионатах осталось провести последние туры, а в еврокубках — определить финалистов. В Лиге чемпионов минувшей ночью «Ливерпуль» оформил участие в решающей встрече. Сегодня за право поспорить с мерсисайдцами за звание лучшего клуба континента сразятся амстердамский «Аякс» и лондонский «Тоттенхэм». На прошлой неделе голландский клуб выиграл на выезде первую встречу (1:0) и имеет хорошие шансы на итоговый успех в противостоянии со «шпорами». А завтра станут известны финалисты второго по значимости европейского клубного турнира — Лиги Европы. После поражения в Лондоне со счетом 1:3 «Валенсия» попытается дома отыграть эту фору у «Арсенала». А франкфуртский «Айнтрахт», хоть и довольствовался домашней ничьей (1:1), еще сохраняет шансы одолеть по итогам двух встреч «Челси».

8 мая, 22:00. «Амстердам Арена» (Нидерланды). 9 мая, 22:00. Стадион «Месталья» (Валенсия, Испания); стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1» и «Матч! Футбол 2»