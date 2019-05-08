«Наша сборная способна побороться за медали ЧМ-2019»

Как и ожидалось, противостояние «Локомотива-Кубани» и «Зенита» стало самым непредсказуемым в первом раунде плей-офф Единой лиги. Сине-бело-голубые сумели отнять у «Локо» преимущество своей площадки, выиграв один из двух матчей в Краснодаре (1:1). Теперь серия переезжает в Санкт-Петербург, где 9 и 11 мая состоятся третья и четвертая игры этих клубов.

Накануне важнейших матчей сезона «Известия» пообщались с генеральным менеджером «Локо», трехкратным победителем Евролиги, обладателем золота чемпионата Европы Алексеем Саврасенко. Он рассказал о процессе реабилитации Дмитрия Хвостова, чемпионате мира-2019 в Китае и шансах ЦСКА взять реванш у «Реала» в «Финале четырех» Евролиги.

Разговор начался с прошедшего в эти выходные в Сочи суперфинала Всероссийского турнира по баскетболу среди школьников «Локобаскет – Школьная лига», в котором Саврасенко принял непосредственное участие, выйдя на паркет в товарищеском матче между почетными гостями.

— Какие впечатления от суперфинала, который организовал ваш клуб?

— В этом сезоне к турниру, который «Локомотив-Кубань» при поддержке РЖД проводит уже 13-й год подряд, присоединилось сразу два новых региона — Новосибирская область и Приморский край. Таким образом, число юных спортсменов, принимающих участие в проекте, составило свыше 200 тыс.

Победители региональных финалов — 41 школьная команда, а это порядка 600 спортсменов, приехали в Сочи, чтобы побороться за чемпионский титул. Всю неделю финального турнира сезона участники жили на территории Олимпийской деревни. Это придало событию особую атмосферу. Было много ярких матчей. Думаю, что ребята запомнят этот турнир на всю оставшуюся жизнь. Интересно, что чемпионами у парней и девушек стали команды из одной школы города Павлово Нижегородской области.

— Вы присутствовали на многих играх «Локобаскет – Школьная лига» по ходу сезона. У кого-то из ребят есть шанс пробиться в профессиональный баскетбол?

— Думаю, пара ребят вполне может в будущем играть на высоком уровне, но в целом это история про массовость, здоровый образ жизни и любовь к баскетболу.

— Хотелось бы перейти к серии «Локо» с «Зенитом» в плей-офф Единой лиги. Травма Дмитрия Хвостова уравняла шансы команд?

— Нам сложно без своего основного разыгрывающего, глупо это отрицать. Но баскетбол — командный вид спорта. И когда кто-то из лидеров коллектива получает травму, его партнеры должны еще больше сплотиться и распределить ответственность за результат между собой. В первой игре мы этого не увидели, но во втором матче ребята показали достойный баскетбол и сравняли счет в серии. Надеюсь, что теперь команда хорошо проявит себя в Санкт-Петербурге и выйдет в полуфинал.

— Ждете большего от новичка команды Джерома Рэндла в этой серии?

— Мы от многих ждем большего. Не будем персонально на ком-то останавливаться.

— Как проходит процесс реабилитации Хвостова?

— Он вернулся в Краснодар и занимается в расположении клуба. Я вижу, как много Дима работает, как старается тренироваться, превозмогая боль, чтобы продолжить спортивную карьеру и как можно быстрее вновь радовать болельщиков своей игрой.

— Есть ли хоть минимальный шанс, что Хвостов восстановится к чемпионату мира-2019?

— У него очень серьезная травма для любого спортсмена. Думаю, шансов практически нет.

— Сразу пять игроков «Локо» регулярно вызываются в сборную, при этом у Станислава Ильницкого, Владимира Ивлева и Дмитрия Хвостова заканчиваются контракты с клубом. Есть задача удержать их по окончании сезона?

— Во-первых, сезон еще не закончен и пока эти вопросы не стоят на повестке дня. Во-вторых, контракт каждого игрока мы будем рассматривать индивидуально.

— Дмитрий Кулагин способен стать основным разыгрывающим сборной?

— Безусловно. Дима — универсал, способный закрыть сразу три позиции. К тому же в этом сезоне у него было много матчей за клуб, где он действовал именно на позиции первого номера. Также разыгрывающего может сыграть и Алексей Швед. Думаю, они будут постоянно меняться друг с другом.

— Как оцениваете шансы нашей команды достойно выступить на чемпионате мира?

— У нас очень хорошая, опытная команда. Если весь костяк соберется вместе, то мы способны показать отличный результат и побороться за медали.

— Первая серьезная проверка будет в матче с Аргентиной?

— Важно начать турнир с победы над Нигерией. Это придаст уверенности. Что касается аргентинцев, то они всегда были опасны. Уверен, что ситуация не изменилась.

— На следующей неделе вашему бывшему клубу — ЦСКА — предстоит играть против «Реала» в «Финале четырех» Евролиги. Верите в российский клуб?

— В «Финале четырех» на первый план выходит психология. Или ты сможешь на полуфинальной игре показать всё, на что способен, или дашь слабину и проиграешь. Третьего не дано. Надеюсь, что в этом году армейцам удастся взять реванш у мадридцев за поражение в прошлом году в Белграде.

— В этот раз будет легче? Все-таки «Реал» лишился своей главной звезды — Луки Дончича…

— Легче точно не будет. У «Реала» очень сбалансированный состав, глубокая ротация. Все ребята сильные. Посмотрите, как в этом году играют Кампаццо, Тавареш, Айон… Практически каждый игрок «Реала» может выдать суперматч. То же самое можно сказать и про ЦСКА. Так что шансы 50/50.