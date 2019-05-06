Золото ушло, интрига осталась: «Зенит» выиграл пятое чемпионство

По итогам 27-го тура РПЛ определился чемпион России по футболу. Петербургский «Зенит» досрочно оформил титул сильнейшей команды, но это не говорит о том, что интриг в первенстве страны не осталось. Прошедший тур лишь обострил борьбу за медали, еврокубковые места и за выживание в высшем дивизионе.

«Ахмат»–«Зенит»

Ничья в Грозном (1:1) и поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» (0:2) позволили «Зениту» стать недосягаемым для конкурентов. Сине-бело-голубые узнали о своем чемпионстве во время перелета из столицы Чеченской Республики в Санкт-Петербург. О поражении «железнодорожников» им сообщил командир самолета прямо в воздухе. В аэропорту «Пулково» новоиспеченных чемпионов уже ждали несколько тысяч болельщиков. Футболисты и тренерский штаб разделили радость долгожданного успеха с фанатами. Главный тренер клуба Сергей Семак и некоторые футболисты даже побаловались с пиротехникой. Но горели в тот вечер не только файеры, в честь победы «Зенита» в РПЛ зажгли факелы легендарных Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова.

— «Зенит» был стабилен по ходу всего сезона, — пояснил «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Они смазали лишь концовку прошлого календарного года, чем позволили интриге в чемпионате пожить подольше. Однако после перерыва подопечные Сергея Семака подтвердили свой высокий уровень и показали, что не планируют никому отдавать первую строчку.

Конечно, основная часть празднований у питерского клуба еще впереди. 12 мая после матча с ЦСКА «Зениту» вручат чемпионский трофей. Он станет для них уже пятым в постсоветской истории клуба и из-за этого достанется сине-бело-голубым на вечное хранение.

«Арсенал»–«Локомотив»

Символично, что титул перешел к «Зениту» сразу после поражения чемпиона прошлого года. Однако проигрыш «Локомотива» в Туле нельзя назвать сенсационным. «Арсенал» во второй части сезона выглядит очень уверенно и систематически обыгрывает на своем поле все команды из верхней части турнирной таблицы. Только туляки и питерцы еще не проигрывали в РПЛ в 2019 году. «Оружейники» сейчас идут на шестом месте и вполне могут рассчитывать на путевку в Лигу Европы.

— «Арсенал» набрал очень хороший ход, — пояснил Сергей Кирьяков. — У туляков действительно сильная атакующая группа игроков: Джорджевич, Мирзов, Кангва, Бакаев. Уверен, что команда сделает всё, чтобы побороться за пятое место. Сейчас у них есть отличный шанс переписать историю и впервые попасть в еврокубки.

Пятая команда РПЛ точно получит право выступить в квалификации Лиги Европы. А шестая строчка станет еврокубковой в случае, если Кубок России выиграет клуб из первой пятерки чемпионата.

«Ростов»–«Краснодар»

Краснодарская команда не смогла обыграть «Ростов» (1:1), пропустив ответный гол на последней минуте основного времени. Это не позволило «быкам» сравняться по очкам с «Локомотивом» и оторваться от ЦСКА.

— В этом туре фактически все претенденты на Лигу чемпионов потеряли очки, — сказал «Известиям» известный футбольный специалист Сергей Силкин. — Идет очень интересная борьба за еврокубки, и предсказать, чем всё закончится, просто невозможно. Нет каких-то фаворитов в борьбе за второе и третье места.

ЦСКА–«Динамо»

Столичное дерби вновь доказало, что «Динамо» — крайне неудобный соперник для ЦСКА. После возвращения бело-голубых из ФНЛ армейцы еще ни разу не смогли обыграть их. Не удалось сделать это и сейчас. Красно-синие довольствовались лишь ничьей (2:2), которая серьезно усложнила им борьбу за призовую тройку.

— Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий армейцев Такума Нисимура. — Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

«Динамо» в целом выглядело очень уверенно. Бело-голубые пропустили оба мяча лишь со стандартных положений. Однако ничья не помогла им сильно оторваться от зоны стыковых матчей. На данный момент динамовцы находятся всего в двух очках от 13-го места.

— Думаю, нам немного не хватает психологии победителей, — пояснил «Известиям» защитник «Динамо» Григорий Морозов. — Поэтому зарабатываем ненужные стандарты, с одного из которых и пропустили нелепый гол. Нужно держать концентрацию до последних минут и не пропускать такие мячи.

«Урал»–«Спартак»

Красно-белые с большим трудом обыграли «Урал» и сохранили за собой пятую строчку. «Спартак» вырвал победу лишь на 82-й минуте матча после точного удара Фернандо. Несмотря на победу, нет ощущения, что москвичи сумели преодолеть кризис.

— Обыграть «Урал» «Спартаку» помогло невероятное везение и индивидуальное мастерство некоторых игроков, — сказал «Известиям» экс-владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Считаю, что москвичи не заслуживают места в пятерке и путевки в Лигу Европы. Было бы более справедливо, если бы это место по итогам сезона досталось «Арсеналу». Правда, у туляков в концовке календарь посложнее, их ждет встреча с «Краснодаром». Если они обыграют еще и кубанцев, то точно должны быть в пятерке.

Чемпионат России возобновится 10 мая. Уже в следующем туре «Енисей» и «Анжи» рискуют потерять даже теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ.