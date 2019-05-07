Дважды в «Зените»: Семак вписал свое имя в историю клуба

Санкт-Петербургский «Зенит» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Этот успех сопровождался несколькими уникальными индивидуальными достижениями. Наставник команды — 43-летний Сергей Семак — стал первым, кому удалось выиграть российскую премьер-лигу в качестве футболиста, а затем и в статусе главного тренера. Ранее он становился чемпионом страны в составе ЦСКА (2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, 2011/12). Специалисту удалось завоевать золотые медали лиги в свой дебютный сезон у руля питерской команды. Теперь его считают одним из самых перспективных тренеров новой отечественной школы.

В ряду с легендами

Так называемый чемпионский дубль в РПЛ позволил Семаку встать в один ряд с легендами отечественного футбола. Олег Романцев и Георгий Ярцев побеждали со «Спартаком» в чемпионате СССР в качестве игроков, а затем — уже в роли наставников — приводили красно-белых к титулам в постсоветской истории. Еще 12 специалистов оформляли подобные дубли во времена Советского Союза. Среди них такие именитые тренеры, как Валерий Лобановский, Константин Бесков, Гавриил Качалин, Эдуард Малофеев, Валентин Иванов, Никита Симонян и другие.

— Сергей Семак всегда обладал лидерскими качествами, — рассказал «Известиям» его бывший одноклубник по ФК «Москва» Бранислав Крунич. — Он хорошо понимает футбол. Еще в игровые годы было ясно, что Сергей способен стать хорошим тренером. В командах, за которые он выступал, Семак всегда был капитаном. Он умел создавать отличную атмосферу в коллективах как на поле, так и за его пределами. Когда он играл за «Москву», мы неплохо выступали в Премьер-лиге. Потом Семак перешел в «Рубин», с которым тут же выиграл чемпионат. Затем он сделал то же самое в «Зените», а еще взял бронзу со сборной России на Евро-2008. У него характер победителя.

Сергей Семак был очень близок и к другому достижению. 43-летний тренер стал одним из самых молодых наставников, которому покорилась РПЛ. Моложе был лишь Леонид Слуцкий, который выиграл золото с ЦСКА в 2013 году в возрасте 42 лет. Также Семак стал первым отечественным тренером, приведшим «Зенит» к чемпионству в его российской истории. Ранее из наших специалистов лишь Павел Садырин приводил петербургский клуб к золотым медалям национального первенства, но это было еще в СССР — в 1984 году. В постсоветский период первое место питерцы занимали под началом голландца Дика Адвоката (2007), итальянца Лучано Спаллетти (2010, 2011/12) и португальца Андре Виллаш-Боаша (2014/15).

Без бонусов

К своим 43 годам Семак успел пройти внушительный путь как тренер. После окончания карьеры футболиста в 2013 году специалист сразу вошел в тренерский штаб Лучано Спаллетти в «Зените». Уже весной 2014 года, после увольнения итальянца, Семак был назначен исполняющим обязанности наставника питерцев. В этом статусе он провел два матча и затем уступил должность Андре Виллаш-Боашу, войдя в его штаб. А затем также работал и с Мирча Луческу. В то же время Сергей Семак ассистировал и в сборной России, когда ее возглавляли Фабио Капелло и Леонид Слуцкий.

В начале 2017 года Семак начал самостоятельный тренерский путь и возглавил «Уфу», с которой проработал полтора года. В свой последний сезон в башкирской команде он сумел финишировать в РПЛ на шестом месте и привести клуб к дебюту в квалификации Лиги Европы.

— «Зенит» заслуженно стал чемпионом в нынешнем сезоне, — заявил «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Я лично поздравил Семака и других специалистов, которые раньше работали в нашем клубе. Сергей Богданович показал себя профессионалом с большой буквы, в чем я никогда не сомневался. Там, где он, всегда будет успех. Наверное, «Уфа» поучаствовала в его становлении на тренерском поприще. Мы ему очень благодарны за ту работу, которую он проделал в нашей команде, а также за то, что он вывел нас в еврокубки. Полагается ли нам бонус за то, что Семак привел «Зенит» к чемпионству? К сожалению, нет. Но хотелось бы (смеется).

Перед началом нынешнего сезона Сергея Семака пригласили обратно в «Зенит». Перед ним стояла непростая задача: сделать боеспособный коллектив из того материала, который уже имелся в распоряжении. В период летнего трансферного окна питерцы приобрели лишь Клаудио Маркизио. Молодой специалист отлично продемонстрировал умение работать с командой. А уже зимой состав пополнили несколько сильных исполнителей, что помогло наставнику поставить финальный аккорд.

— Семак пришел и взял команду под свой контроль, наладил атмосферу в коллективе и подобрал нужных игроков из той огромной обоймы, которая была, — пояснил «Известиям» бывший одноклубник специалиста Владимир Быстров. — Сейчас футболисты делают то, что требует тренер, есть результат. Раньше этого не было видно. Команда не брала очки и не показывала качественный футбол. Сейчас даже в тяжелых матчах «Зенит» получает свое.

Светлое будущее

Очевидно, что завоевание трофея в первый же сезон должно повысить уровень доверия к Семаку со стороны руководства клуба. Его контракт действует до конца сезона-2019/2020. Но есть возможность продления договора еще на один год. Если тренер сумеет удержать высокую планку и в будущем, нет никаких сомнений, что эта опция будет активирована.

Сергей Семак был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России еще в 2016 году. На тот момент за его спиной не было серьезных достижений. Очевидно, что в будущем именно наставник «Зенита» будет главным претендентом на пост рулевого национальной команды.

— Уверен, что у Семака светлое будущее, — отметил Бранислав Крунич. — Если он в таком молодом возрасте уже выиграл РПЛ, это о многом говорит. Думаю, ему пока рано уходить работать в сборную, как и уезжать и пробовать себя в зарубежном чемпионате. Считаю, он способен еще очень многое дать клубному российскому футболу. А уже через несколько лет Семак мог бы поехать покорять один из европейских чемпионатов. Раньше иностранные тренеры приезжали работать в Россию, теперь эта тенденция меняется. Сергей может стать одним из тех, кто откроет потенциал наших специалистов в Европе.

Символично, что свой первый матч в качестве тренера-чемпиона Семак проведет против родного клуба — ЦСКА. Именно в ряду красно-синих он провел 10 лет своей игровой карьеры и впервые получил золото внутреннего первенства. «Зенит» встретится с армейцами в рамках 28-го тура РПЛ, а после матча питерцам вручат заветный трофей.