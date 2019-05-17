Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Чемпионат мира. Россия — Латвия, Россия — Швейцария

В ближайшие выходные сборная России проведет два матча групповой стадии мирового первенства в Словакии. Подопечным Ильи Воробьева будут противостоять не самые статусные, но очень крепкие по уровню соперники. Год назад сборная Латвии играла в четвертьфинале чемпионата мира в Копенгагене, а Швейцария дошла до финала. В случае побед наша команда получит хорошие шансы на итоговое первое место в группе. В последней игре со Швецией Россию устроит даже поражение в дополнительное время или по буллитам.

18 мая, 13:15. 19 мая, 21:15. Арена имени Ондрея Непелы (Братислава, Словакия). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и Первом канале

Баскетбол. Евролига. «Финал четырех». «Фенербахче» — «Анадолу Эфес», ЦСКА — «Реал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Московские армейцы сыграют в своем восьмом подряд «Финале четырех» главного клубного баскетбольного турнира Европы. В очень непростой сезон команда Димитриса Итудиса постарается в четвертый раз в ХХI веке стать лучшей на континенте. Для этого ей в пятницу необходимо обыграть одного из фаворитов турнира — мадридский «Реал», а в воскресенье преуспеть в решающей встрече с победителем турецкой полуфинальной пары «Фенербахче» — «Анадолу Эфес».

17 мая, полуфиналы: 19:00; 22:00. 19 мая: 18:30, матч за третье место; 21:30, финал. «Фернандо Буэса Арена» (Витория, Испания). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Волейбол. Мужчины. Лига чемпионов. Финал. «Зенит-Казань» — «Кучине-Лубе»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Для казанского «Зенита» нынешний сезон сложился крайне непросто. Команда в последние годы неизменно доминирует в российском и европейском волейболе, а в 2017-м стала лучшей на планете. Подопечные Владимира Алекно добрались до недосягаемого ранее титула победителя клубного чемпионата мира. Однако уже через год они досрочно вылетели с этого турнира и лишились трофея. А недавно кемеровский «Кузбасс» прервал гегемонию коллектива из столицы Татарстана в чемпионате России, который казанская команда выигрывала предыдущие пять лет. Теперь их надежда спасти сезон — Лига чемпионов. В ней «Зенит» побеждал по итогам четырех предыдущих розыгрышей, и сейчас на его пути осталась лишь итальянская «Кучине-Лубе». С ней российская команда встретится в субботу.

18 мая, 20:00. Спорткомплекс имени Макса Шмелинга (Берлин, Германия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Футбол. Чемпионат России. «Крылья Советов» —​​​​​​​ «Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Чемпионат России по футболу подходит к концу. Командам осталось провести по два тура, и ключевые вопросы уже решены — «Зенит» обеспечил себе золото, а «Анжи» и «Енисей» лишились шансов на спасение от вылета в ФНЛ. Но осталось еще несколько интриг. Одна из них может разрешиться в субботу в Самаре. Местные «Крылья Советов» постараются воспользоваться одним из последних шансов выбраться из зоны переходных матчей, а «Спартаку» нужна победа для того, чтобы удержаться в зоне Лиги Европы, а при удачном стечении обстоятельств — попасть в тройку призеров и квалификацию Лиги чемпионов.

18 мая, 19:00. «Самара Арена». Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Хоккей. Кубок Стэнли. Финал Западной конференции. Четвертый матч. «Сент-Луис Блюз» —​​​​​​​ «Сан-Хосе Шаркс». Пятый матч

Фото: TASS/AP/Jeff Roberson

После вчерашнего домашнего поражения в овертайме третьего матча (4:5) «Сент-Луис» уступает в противостоянии с «Сан-Хосе» со счетом 1:2. Ближайшей ночью «Блюз» постарается восстановить равновесие и поехать на выездной пятый матч при равном счете. Если же в четвертой игре команда Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева проиграет дома «Сан-Хосе», то «акулам» для выхода в финал Кубка Стэнли останется одержать всего одну победу.

18 мая, 03:00, Enterprise Center (Сент-Луис, США). 19 мая, 22:00, SAP Center (Сан-Хосе, США). Прямые трансляции на Eurosport