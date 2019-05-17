«Самым ценным игроком признают Хардена или Адетокунбо»

Две из трех своих побед в Евролиге московский ЦСКА одержал под руководством Этторе Мессины. После завершения второго контракта в столичном клубе итальянский специалист уехал в NBA и уже пять лет работает ассистентом Грегга Поповича в «Сан-Антонио Сперс». Любимец армейских болельщиков имеет отличную репутацию за океаном и наверняка в ближайшее время станет вторым в истории европейским тренером, возглавившим клуб NBA. В интервью «Известиям» Этторе Мессина рассказал о своей работе в «Сперс», лучших игроках сезона, скандале в греческом баскетболе, увольнении Игора Кокошкова, а также пожелал удачи ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги.

— Этторе, здравствуйте!

— Приветствую, друзья! В первую очередь хочу поздравить всех россиян с Днем Победы. Мои друзья из Москвы рассказывали мне, как город праздновал это событие. Это было очень масштабно.

— Самое главное, о чем хотелось бы поговорить, — «Финал четырех» Евролиги.

— В этом я совсем вам не помогу. Судите сами: у нас в «Сан-Антонио Сперс» было 82 игры за 162 дня. У меня нет времени на подробное изучение этой темы. Несколько игр я посмотрел, но этого абсолютно недостаточно для того, чтобы я давал какое-то заключение. Хочу лишь пожелать ЦСКА удачи в Витории.

— Давайте тогда поговорим про NBA. «Сан-Антонио» выбыл в первом раунде плей-офф. Что изменится в клубе в следующем году?

— Ничего! С клубом ничего не произойдет. «Сан-Антонио» — абсолютно цельная структура, всегда четко и своевременно реагирующая на вызовы. Какой бы результат ни был показан в конце сезона, мы все думаем над тем, что делать дальше, как улучшить ситуацию. Никто никогда не делает драмы из случившегося. «Шпоры» привыкли анализировать всё происходящее и делать правильные выводы. Хорошие результаты — следствие хорошей работы.

— Какие первоочередные задачи стоят перед организацией?

— Весь тренерский штаб должен хорошо поработать перед и во время драфта, чтобы понять, какие возможности есть для укрепления системы.

— Многие ждут этого вопроса. Каковы ваши личные планы на ближайший год? Вы остаетесь в «Сан-Антонио»?

— В данный момент я работаю в «Сперс» в рамках действующего контракта. И самый главный «бонус» этой работы — честь находиться рядом с Греггом Поповичем.

— Это стопроцентное «да» или «да, но посмотрим»?

— Если клуб предложит мне другую должность, я обязательно обсужу это с Поповичем. Пока ничего не было, я работаю в рамках своих обязанностей.

— Поступали ли вам предложения из Европы?

— Нет, никаких предложений не было.

— Всё равно придется вернуться к европейскому баскетболу. Что вы думаете по поводу приезда Рика Питино (член Зала славы, рекордсмен по количеству побед в NCAA) в греческий «Панатинаикос»?

— Это было ошеломляющее решение! Питино приехал в команду в середине сезона, чтобы полностью перевернуть ситуацию в клубе. Его открытость и понимание баскетбола позволили «Пао» выйти в плей-офф. Это всё при том, что баскетбол в Америке серьезно отличается от баскетбола в Европе, что лишний раз подтверждает величие Питино.

Добавлю еще, что результаты, которые показывал Рик, должны вдохновлять других американских тренеров ехать в Европу.

— Слышали ли вы про ситуацию с «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом» в чемпионате Греции (два гранда европейского баскетбола выразили желание сняться с чемпионата из-за судейского скандала)...

— (перебивает) Конечно, слышал! Это ситуация из ряда вон выходящая. Я очень хочу, чтобы руководители клубов, лиг, да кто угодно, нашли решение этой проблемы. Учтите, это проблема (разрушение иерархии чемпионатов. — «Известия») не только греческого баскетбола и даже не европейского. Это проблема всего мирового баскетбола. Очень неприятно из-за океана следить за такими новостями.

— Вы хотите сказать, что в США пристально следят за развитием этой ситуации?

— В современном мире новости моментально расходятся по всем странам. Особенно если они касаются клубов с такой богатой историей.

— Закончились полуфиналы конференции в NBA. Что вы можете сказать про эти пары?

— Могу сказать, что розыгрыш плей-офф этого года показал значение домашней площадки. Команды дома играют лучше и бросают лучше, что очень важно при современном влиянии трехочкового броска в баскетболе. Таким образом, получилось, что серии длились до 6-го и 7-го матчей. Что будет дальше? Думаю, у команд с преимуществом домашней площадки будут некоторые козыри всегда, но решающее значение всё равно имеет их игра.

Мой фаворит на Востоке — «Милуоки».

— «Голден Стэйт» в этом году не выглядит таким непобедимым, как в предыдущие два сезона. Что с ними происходит?

— Потеря Демаркуса Казинса тяжело сказалась на игре «Голден Стэйт», а вот без Кевина Дюранта клуб могут ждать очень большие проблемы. Посмотрим, как они выкрутятся в серии с «Портлендом».

— Кто, по вашему мнению, станет самым ценным игроком (MVP) сезона NBA?

— Джеймс Харден или Яннис Адетокумбо. Они абсолютно разные игроки, но оба показали космический баскетбол.

— Лучший новичок сезона?

— Лука Дончич, без вариантов.

— Лучший защищающийся игрок?

— Сейчас очень много классных защитников, но мне кажется, что приз дадут Пи Джей Такеру.

— Сезон для вас вроде бы завершился давно. В чем сейчас заключается ваша работа?

— Работа в NBA не прекращается ни на один день. Сейчас у нас идут постоянные преддрафтовые просмотры игроков. Каждые два-три дня мы отслеживаем баскетболистов, которые доступны на будущем драфте. Группы по пять-шесть-семь игроков постоянно на просмотре в клубе, надо анализировать все их плюсы и минусы. Работы очень-очень много!

— Откройте секрет: на кого настроен «Сан-Антонио» на драфте в этом году?

— Секрета никакого нет (смеется). Мы будем настроены взять лучшего игрока, который будет доступен на момент нашего выбора («Сперс» будут выбирать под 29-м и 49-м номером. — «Известия»). Если говорить про драфт в целом, то все говорят про Уильямсона, Барретта, Моранта. Надо понимать, что клубы будут выбирать исходя из своих потребностей, а не по количеству цитирований в прессе.

— Прошла информация, что комиссионер NBA Адам Сильвер предлагает уменьшить возрастной порог выхода на драфт с 19 до 18 лет. Что вы думаете по этому поводу?

— Это будет хорошо для игроков, которые сразу хотят попасть в профи. Поток молодых баскетболистов значительно увеличится.

— Про баскетбол 5х5 на Олимпиаде говорить пока рано, а что вы думаете про баскетбол 3х3, который впервые введен в программу летних Игр?

— Это очень хорошее решение со стороны Международного олимпийского комитета, но мне всё равно кажется, что количество команд, выступающих на ОИ в любом виде баскетбола, должно быть увеличено. Думаю, 16 стран — хороший ориентир (в классическом баскетболе играют 12 стран, в 3х3 — всего восемь сборных)

— Слышали ли вы про Никиту Михайловского, который планирует выставить свою кандидатуру на драфт?

— Да, слышал, но не видел его в игре.

— Игор Кокошков был уволен из «Финикса». Что вы думаете по этому поводу?

— Я не просто думаю, я знаю, что Игор — прекрасный тренер уровня NBA. Уверен, что он всегда будет востребованным в баскетболе на самом высоком уровне.