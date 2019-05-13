Спасти бюджет: «Химки» и УНИКС подошли к решающей битве

За выход в финал Единой лиги поспорят четыре лучшие команды сезона: ЦСКА сыграет с «Зенитом», а УНИКС — с «Химками». У московского и казанского клубов в полуфиналах будет преимущество свой площадки. Но если в первой паре фаворит очевиден и петербургская команда будет играть без давления, то в серии УНИКСа и «Химок» победителя предсказать сложно. В этом противостоянии разыгрывается не только выход в финал, но и, скорее всего, путевка в Евролигу на следующий год. А от попадания в главный турнир Старого Света напрямую зависит объем бюджета обоих коллективов на сезон-2019/20.

ЦСКА — «Зенит»

Неожиданно для экспертов «Зенит» в четвертьфинале оказался значительно сильнее «Локомотива-Кубань» (3:1 — в серии). Петербургский клуб вновь практически не мог рассчитывать на своего травмированного лидера Сергея Карасева (форвард провел ограниченное количество времени в двух играх из четырех), но сумел показать великолепный командный дух, выиграв две тяжелейших концовки. У «Локо» же, по словам президента клуба Андрея Ведищева, были проблемы с физической готовностью и тактическим планом на эти игры. И с ним трудно не согласиться. Имея примерно равный состав, даже учитывая травму Дмитрия Хвостова и повреждения Джамала Маклина и Дорелла Райта (не смогли сыграть в четвертом матче), Боб Донневальд вчистую проиграл тренерскую дуэль опытному Жоану Пласе.

— Наши болельщики и запредельный настрой сделали свое дело, — подвел «Известиям» итог серии генеральный директор «Зенита» Александр Церковный. — «Локомотив» провел очень хорошую четвертую игру, но я был уверен в том, что мы победим. Сложно кого-то выделить. Не попадет Ютофф — забьет Симонович. Не идет у всех — выручит наш капитан Евгений Воронов. Сейчас «Зенит» — команда с большой буквы. У нас очень непростой сезон, и выход в полуфинал в первую очередь это заслуга тех, кто всё это время верил и работал на результат. Желаю ЦСКА победы в Евролиге, а Единой лиге — захватывающих полуфиналов. Мы не в Греции и будем играть в баскетбол (гранды чемпионата Греции «Панатинаикос» и «Олимпиакос» отказываются выступать в национальном чемпионате и, скорее всего, снимутся с турнира. — «Известия»).

Армейцы довольно легко завоевали путевку в полуфинал, пройдя «Нижний Новгород» (НН). Подопечные Зорана Лукича столкнулись с эпидемией травм накануне плей-офф, потеряв сразу трех разыгрывающих — Кендрика Перри, Ивана Стребкова и Георгия Жбанова. В итоге на позиции первого номера достаточно много игрового времени получил 21-летний Тимофей Герасимов, который отлично выглядел на фоне действующего чемпиона. В третьем матче четвертьфинала Герасимов и защитник сборной России Евгений Бабурин организовали мощный рывок и затащили армейцев в концовку, но этих усилий всё же оказалось недостаточно, чтобы размочить счет в серии (0:3).

— Игры с «НН» стали отличным спаррингом для ЦСКА в преддверии «Финала четырех» Евролиги, — считает экс-тренер сборной России, чемпион Европы Борис Соколовский. — С одной стороны, армейцы смогли проверить свои наработки, комбинации и поберегли своих лидеров. С другой, получили хорошую игровую практику, столкнувшись с серьезным сопротивлением «НН». Команды Зорана Лукича всегда играют до последнего, что еще раз подтвердили в этой серии. Серб умеет раскрывать молодых российских игроков, поэтому хотелось бы, чтобы он сохранил свой пост и продолжил делать ставку именно на местных ребят.

УНИКС — «Химки»

В первом раунде плей-офф подмосковный клуб не испытал никаких проблем в матчах с главным открытием сезона — «Астаной». И этому есть сразу несколько причин. Во-первых, Алексей Швед набрал великолепную форму в очень нужный для своей команды момент, выдав три фантастических матча (19, 27 и 20 очков). Во-вторых, явно недоработали «большие» казахстанцев — «Астана» ощутимо уступила желто-синим по набранным очкам «второго шанса» и очкам из «краски». В-третьих, парни Эмиля Райковича оказались не готовы к скоростной игре российского клуба, видимо, потратив все силы в «регулярке». И, наконец, в-четвертых, лидеры команды — Джей Джей О’Брайан и Энтони Клемонс — не останутся в «Астане» на следующий год, поэтому особой мотивации в плей-офф у них уже не было.

— В играх с «Астаной» мы проделали хорошую командную работу, здорово действовали в защите, показали приличный процент попаданий, — сказал «Известиям» форвард «Химок» Джордан Мики. — Эти игры придадут нам уверенности перед полуфинальной серией с УНИКСом. Понимаем, что нас ждет очень серьезный соперник. У казанцев практически нет недостатков — в каждой линии у них есть по несколько качественных игроков. Предстоит очень серьезная битва.

Казанцы также всухую одолели соперника по первому раунду — эстонский «Калев» и подходят к игре с подмосковным клубом с желанием взять реванш за прошлогоднее поражение. В сезоне-2017/18 победитель Единой лиги определялся в «Финале четырех» в Москве, где в одной игре «Химки» оказались сильнее. Теперь у Димитриса Прифтиса есть шанс пройти оппонента в серии до трех побед.

— Ожидали, что серия с «Калевом» будет гораздо труднее, — заявил «Известиям» президент УНИКСа Евгений Богачев. — Видимо, разгромное поражение в первом матче в Казани смутило наших соперников. В плей-офф они выглядели значительно слабее, чем в чемпионате. Понимаем, что в полуфинале с «Химками» нам никто такого подарка не сделает. Будет очень сложная серия. Возможно, пятиматчевая. Для нас главное, чтобы игроки избежали травм в подготовительный период, который продлится целых 10 дней. Это проблема, команда может выбиться из игрового ритма.

По словам Евгения Богачева, в серии с «Химками» сможет сыграть один из лидеров команды — Пиеррия Хенри, пропустивший все матчи с «Калевом».

— Хенри точно будет в составе, и мы на него очень рассчитываем, — сказал он. — Он давно выздоровел, но мы решили поберечь его в первом раунде.

Первые матчи полуфинальных серий пройдут 22 и 23 мая.