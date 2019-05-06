На повышение: «Локо» и «Зенит» поборются за О’Брайена

27-летний форвард «Астаны» Джей Джей О’Брайен покинет казахстанскую команду по окончании нынешнего сезона. Об этом рассказал агент баскетболиста Станислав Рыжов. По информации «Известий», интерес к экс-игроку «Юты» проявляют два российских топ-клуба — «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Также в услугах форварда заинтересованы несколько команд чемпионата Турции.

Джей Джей О’Брайен проводит великолепный сезон в Единой лиге, показывая впечатляющую статистику, — 15,8 очка, 5,3 подбора и четыре передачи. К тому же у американца высочайший показатель эффективности — 19,2 балла (пятый результат во всей лиге). По окончании плей-офф контракт форварда с «Астаной» заканчивается и точно не будет продлен.

— О’Брайен объективно провел шикарный сезон в Единой лиге, поэтому удержать его у руководства «Астаны» не получится, — пояснил «Известиям» агент баскетболиста Станислав Рыжов. — Их бюджет не позволяет оставлять игроков, которые здорово проявили себя. Несмотря на те отличные условия, которые они предоставляют легионерам. Цель казахстанского клуба — искать баскетболистов по соотношению «цена–качество», спортсменов, способных выстрелить и принести много пользы.

По информации источника, близкого к игроку, в его услугах заинтересованы в «Локо» и «Зените». Краснодарский и петербургский клуб готовы предложить форварду контракт по схеме «1+1» с существенным повышением оклада. Станислав Рыжов отказался комментировать эту информацию.

— Без комментариев, — подчеркнул агент. — При этом могу сказать, что в межсезонье он точно найдет себе контракт в три раза больше, чем в «Астане».

Команда из столицы Казахстана стала главным сюрпризом сезона, заняв шестое место в чемпионате. Многие связывают успех «Астаны» с работой главного тренера Эмиля Райковича, но не стоит забывать и про его подопечных. Помимо О’Брайена, здорово себя проявил другой американец Энтони Клеммонс, который проводит свой второй сезон в лиге. 24-летний разыгрывающий был звездой команды на старте сезона и отлично проявлял себя до Нового года. В декабре Энтони Клеммонс получил награду MVP месяца.

О’Брайен показывал более стабильную игру по ходу всего сезона, в восьми матчах набрав 20 и более очков. Причем форвард был особенно хорош в играх с топ-клубами (25 очков с ЦСКА, по 19 очков с «Локо» и «Химками»). По словам Эмиля Райковича, его подопечный способен закрыть сразу три позиции: атакующего защитника, легкого и тяжелого форварда.

Джей Джей имеет опыт выступления в NBA. Правда, в общей сложности на площадках главной лиги мира он провел шесть минут в составе «Юты» (сезон-2015/16). Не получив признания в США, форвард отправился покорять Европу и выбрал «Астану», где ему предоставили возможность показать себя во всей красе.