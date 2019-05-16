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Королевская расплата: ЦСКА постарается взять реванш у «Реала»

Решающие матчи Евролиги-2018/19 обещают быть максимально непредсказуемыми
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Фото: Euroleague Basketball
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С 17 по 19 мая в испанской Витории пройдут решающие матчи Евролиги — самого престижного клубного турнира Старого Света. В первом полуфинале встретятся два турецких гранда «Фенербахче» и «Анадолу», а во втором — московский ЦСКА будет противостоять действующему чемпиону турнира, мадридскому «Реалу». Победители этих пар сразятся за титул, а неудачники проведут матч за третье место. По мнению легендарных игроков армейского клуба Джона Роберта Холдена и Траджана Лэнгдона, предсказать победителя этого «Финала четырех» практически невозможно.

Впервые за долгие годы в четверке финалистов нет заведомого аутсайдера. Абсолютно все команды имеют примерно равные шансы на главный трофей сезона. Об этом «Известиям» рассказал экс-разыгрывающий ЦСКА и сборной России, двукратный чемпион Евролиги Джон Роберт Холден.

— В этом «Финале четырех» подобрался очень ровный состав, шансы всех команд составляют по 25%, — отметил он. — В турецкой паре «Фенербахче» считался фаворитом, но потери нескольких ключевых игроков сейчас, наоборот, склоняют чашу весов в пользу «Анадолу». Предсказать победителя матча ЦСКА и «Реала» также невозможно. Команды очень хорошо знают друг друга, поэтому не смогут удивить какими-то новинками. На первый план выйдут мастерство и характер игроков. У испанцев мощнее передняя линия, а у армейцев она разнообразнее. В прошлом сезоне звезды «Реала» выдали суперматч против ЦСКА в полуфинале и заслуженно выиграли трофей. Надеюсь, в этом году парни Итудиса возьмут реванш.

После прошлогоднего триумфа мадридцы сумели сохранить победный состав, лишившись лишь словенского вундеркинда Луки Дончича, поехавшего покорять NBA. ЦСКА же стал немного сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Вместо почти не игравших Лео Вестерманна, Виталия Фридзона и Виктора Хряпы в команду пришли крепкий защитник Дэниел Хэккетт, перспективный Иван Ухов, снайпер Алек Питерс и потенциально один из сильнейших центровых Европы Джоэл Боломбой.

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В регулярном сезоне ЦСКА дважды обыграл «Реал»: 93:88 — в Мадриде и 82:78 — в Москве. Героем обоих матчей оказался защитник ЦСКА Кори Хиггинс (24 и 15 очков), который в этом году полноценно стал одним из ключевых игроков московского клуба и был очень эффективен в матчах плей-офф с «Басконией».

— Все говорят, что «Финал четырех» — это особое событие, игроки испытывают колоссальное давление и не могут показать свой максимум, — отметил Кори Хиггинс. — Я не могу сказать, что чувствую что-то подобное. Для меня полуфинал Евролиги — это обычный матч, который мы должны выиграть. Я выйду на встречу с «Реалом» с желанием доказать наше превосходство. Понятно, что будет непросто, но у нас очень сильная команда, способная побеждать кого угодно, на любой площадке.

При этом впервые за долгие годы ЦСКА не фаворит у букмекеров, уступая не только своему сопернику по полуфиналу, но и «Фенербахче». По мнению экс-защитника армейцев, двукратного чемпиона Евролиги Траджана Лэнгдона, это обстоятельство сыграет российскому клубу только на руку.

— Думаю, что ЦСКА впервые за последние годы едет на «Финал четырех» без максимального давления, — пояснил легендарный игрок армейцев. — Их не считают безоговорочными фаворитами, что даже может помочь команде. Важно, чтобы в матче с «Реалом» свою лучшую игру показали не только Де Коло и Родригес, но и все остальные игроки ЦСКА. Очень важна помощь со скамейки. Если вы вспомните прошлогоднее противостояние этих команд в Белграде, то решающий вклад в ту победу внесли не Дончич и Льюль, а Томпкинс. Поэтому будет очень важно, как сыграют запасные ЦСКА.

Сразу после окончания плей-офф фаворитом «Финала четырех» считался «Фенербахче», выигравший регулярный сезон и довольно уверенно переигравший «Жальгирис» в серии плей-офф. Но за короткий период стамбульцы потеряли несколько своих лидеров. В Витории точно не смогут сыграть Жоффре Ловернь и Луиджи Датоме. Под большим вопросом участие Николы Калинича и Яна Веселы. А это лидеры клуба.

— Даже учитывая такие потери, я бы не стал списывать «Фенербахче» из числа претендентов на победу, — рассказал «Известиям» экс-тренер сборной России, чемпион Европы Борис Соколовский. — Не забывайте, что их тренирует Желько Обрадович — самый титулованный наставник континента, девять раз выигрывавший Евролигу. В плане изворотливости он более гибкий тренер, чем Эргин Атаман (наставник «Анадолу». — «Известия»). Его глубокие знания и напор могут сыграть решающую роль. Уверен, что будет напряженная борьба, но с минимальной разницей выиграет «Фенер». А в финале уже может быть всё что угодно.

Полуфинальные игры состоятся 17 мая. Финал и матч за третье место — 19 мая.

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