На Баку: тульский «Арсенал» спасет только гостевая победа

Тульский «Арсенал» продолжает свой дебютный еврокубковый поход. Чтобы он не оказался слишком коротким, «оружейникам» необходимо добиваться победы над «Нефтчи» в ответном матче, который пройдет в Баку. При любом другом исходе «канониры» завершат свои выступления в еврокубках уже на стадии второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Исход первого матча оказался весьма неожиданным. Перед началом встречи «Арсенал» считался явным фаворитом пары. Туляки контролировали игру, но при этом создавали не так много опасных моментов. В концовке первого тайма футболисты «Нефтчи» сумели реализовать свой чуть ли не единственный шанс и открыли счет. Во второй половине игры «оружейники» продолжили владеть преимуществом и давить на соперника, но чуть не пропустили еще один гол — мяч угодил в штангу. В итоге матч завершился минимальной победой бакинцев (1:0).

— Безусловно, мы добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться, — отметил в беседе с «Известиями» спортивный директор «Нефтчи» Джейхун Султанов. — В Баку нас ждет крайне тяжелый матч. «Арсенал» — очень мобильная команда, которая отлично умеет атаковать. Мы будем играть при своих болельщиках и постараемся пройти в следующий этап квалификации.

Результат первого матча кажется еще более удивительным с учетом того, с каким трудом «Нефтчи» добирался до Тулы. Их рейс из Баку в Москву задержали на пять часов. В итоге «нефтяники» прибыли в Россию гораздо позже, чем планировали. Им пришлось сразу из столичного аэропорта ехать на стадион «Арсенал» для проведения тренировки. Однако даже эти непредвиденные трудности в стане соперника не помогли тулякам в первой игре.

— Ничего страшного не произошло, — заявил «Известиям» защитник «Нефтчи» Кирилл Петров. — Всё это случилось за день до матча, и у нас было время отдохнуть, прийти в себя. Если бы мы проиграли в Туле, то ни в коем случае нельзя было бы оправдываться задержкой рейса. Мы профессионалы, у нас хорошие доктора и массажисты, которые сумели нас подготовить к матчу.

Первый в истории Тулы еврокубковый матч вызвал огромный ажиотаж у местной публики. Стадион заполнился практически полностью. Арену посетило около 17 тыс. человек. На стадионе «Арсенал» всегда умели болеть, а гости признались, что поддержка туляков помогла и им тоже.

— Атмосфера в Туле супер, — отметил Кирилл Петров. — Поддержка болельщиков не давила на нас. Наоборот, было приятно видеть полный стадион. Мы же играем для зрителей. Если бы их не было на трибунах, то, возможно, и нам бы не удалось добиться такого результата. В Баку же арена поменьше, и на игры чемпионата людей ходит не так много. Но надеюсь, что на ответную игру с «Арсеналом» придет полный стадион. Думаю, второй матч будет похож на первый. Нам не надо думать о преимуществе. Выйдем на поле так, как будто первый матч закончился со счетом 0:0.

Вероятно, в первой встрече туляки всё-таки допустили некую недооценку соперника. Многие эксперты говорили о том, что российский футбол гораздо выше азербайджанского по уровню. В случае конкретных клубных противостояний всё оказалось не так просто.

— Никак не задевало то, что нас не считали фаворитами, — сказал «Известиям» капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов. — Мы знали свои возможности и понимали, на что способны. В ответном матче нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Понимаем, что «Арсенал» — хорошая команда, которая может забить нам в любую минуту. Поэтому нужно сыграть еще лучше, чем в первом матче. За что бы боролся «Нефтчи» в РПЛ? Думаю, шел бы во второй восьмерке, но боролся бы за первую. Мы бы не сильно уступали середнякам чемпионата России.

В ответном матче «Арсеналу» необходимо выигрывать у «Нефтчи». Победа со счетом 1:0 переведет противостояние в дополнительное время. Выигрыш с любым другим счетом выведет туляков в следующую стадию ЛЕ. А ничья или поражение в Баку оставит «оружейников» за бортом еврокубков в этом сезоне.

— Если бакинцы победили в гостях, то почему на это не способен «Арсенал»? Шансы выйти на следующий этап остаются у обеих команд, — поделился с «Известиями» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Счет 0:1 после первого матча — это не тот результат, который заставляет склонить голову и просто принять поражение как приговор. Уверен, туляки поборются за место в следующем раунде.

Ранее состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Уже сейчас известно, что победитель пары «Арсенал»–«Нефтчи» встретится в следующей стадии отбора с израильским клубом «Бней Иегуда». На этой же стадии свой путь в ЛЕ начнет столичный «Спартак». Москвичам предстоит встретиться со швейцарским «Туном». Матчи третьего квалификационного раунда состоятся 8 и 15 августа. Это предпоследняя стадия отбора перед групповым этапом турнира.