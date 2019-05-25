Группа и серебро: «Локомотив» и «Краснодар» распределят привилегии

К заключительному игровому дню чемпионата России по футболу интриг в соревновании почти не осталос ь. Золото уже давно выиграл петербургский «Зенит». Красноярский «Енисей» и махачкалинский «Анжи» напрямую вылетели из РПЛ, самарские «Крылья Советов» и «Уфа» сыграют с клубами ФНЛ переходные матчи за право остаться в элите, московский «Локомотив» и «Краснодар» гарантировали себе место в Лиге чемпионов, а столичные ЦСКА, «Спартак» и тульский «Арсенал» — в Лиге Европы.

Однако соревновательный дух в последнем туре все-таки будет присутствовать. «Железнодорожники» в заочной борьбе с «быками» решат судьбу серебряных медалей и, соответственно, прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Бронзовому призеру придется пробиваться в главный клубный турнир Старого Света через квалификацию. Такой же расклад в борьбе «Спартака» и ЦСКА за четвертое место в РПЛ.

Битва за серебро

Сейчас «Локомотив» идет на второй строчке, при этом у «Краснодара» очков столько же . Москвичи обгоняют кубанцев из-за лучших показателей в личных встречах (1:0; 1:2). Соответственно, чтобы не упустить свои позиции, «Локо» нужно обыгрывать дома «Уфу» или ждать осечки от «быков» во встрече с казанским «Рубином» . При этом клубы из столиц Башкортостана и Татарстана уже не имеют серьезной турнирной мотивации.

РПЛ_1 Игроки «Уфы» и «Локомотива» в матче чемпионата России по футболу. 22 апреля 2018 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Мы не потеряем свои позиции, мы очень долго шли к этому серебру, — заявил «Известиям» полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. — К сожалению, не удалось взять чемпионство, но теперь остается сделать последний шаг до второго места по итогам сезона. Думаю, чисто на морально-волевых качествах мы должны одержать победу и добиться свой цели.

«Локомотив» подойдет к матчу в отличном эмоциональном состоянии — в прошедшую среду красно-зеленые выиграли Кубок России, обыграв в финале екатеринбургский «Урал» (1:0). Однако не совсем понятно, как такая нагрузка скажется на функциональном состоянии команды. «Железнодорожники» уже две недели подряд играют в весьма плотном графике.

— Финал был для нас первоочередной задачей, — пояснил «Известиям» полузащитник «Локо» Дмитрий Тарасов. — Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.

РПЛ_2 Игроки «Локомотива» после победы в финальном матче Кубка России по футболу между командами «Локомотив» и «Урал». 22 мая 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Предстоящий матч с «Уфой» может стать заключительным в футболке «Локомотива» сразу для нескольких игроков клуба. Дело в том, что уже грядущим летом у группы «железнодорожников» истекают контракты. Соглашения заканчиваются у голкипера Антона Коченкова (32 года), защитников Бориса Ротенберга (32), Владислава Игнатьева (З2) и Тараса Михалика (35), а также полузащитников Дмитрия Тарасова (32), Александра Коломейцева (30) и Мануэля Фернандеша (33). Также подходят к концу трудовые договоры с двумя футболистами, которые в данный момент находятся в аренде в других клубах. Речь идет о 23-летнем нападающем «Химок» Аршаке Коряне и 32-летнем защитнике «Крыльев Советов» Виталии Денисове.

— Впереди у нас еще очень важная игра против «Уфы» в воскресенье, — сказал «Известиям» Мануэль Фернандеш. — Это крайне значимый матч, поскольку нам надо выиграть, чтобы остаться на втором месте. Сейчас я сосредоточен на этом, так как мой контракт действует до 30 июня. Посмотрим, что будет дальше и останусь ли я игроком «Локомотива».

Разгрузить август

Другая пара — «Спартак» и ЦСКА — борется за четвертую строчку. Это место стало желанным для команд после того, как «Локомотив» выиграл Кубок России, и их прямая путевка в Лигу Европы отошла четвертой строчке РПЛ. На данный момент красно-белые опережают армейцев всего на одно очко. При этом красно-синие обойдут принципиальных соперников при равенстве баллов из-за лучшего результата в очных матчах. Таким образом, в 30-м туре «Спартаку» необходимо обыгрывать «Оренбург», чтобы не зависеть от исхода параллельного матча ЦСКА — «Крылья Советов».

РПЛ_3 Игроки ЦСКА Федор Чалов, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес в матче чемпионата России по футболу между ПФК ЦСКА и ФК «Ахмат» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Уверен, армейцы обыграют «Крылья», — сказал «Известиям» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Впереди у самарцев стыковые матчи и, думаю, что все их мысли уже об этом. А вот «Оренбург» во встрече со «Спартаком» совершенно точно упрется и будет бороться на каждом метре поля. Тем более по игре красно-белые сейчас не выглядят фаворитами. Однако москвичам в этом сезоне очень часто везет.

Возвращение домой

В заключительном туре российского футбольного сезона состоится долгожданное возвращение «Динамо» на родную арену. Бело-голубые должны были сыграть первый матч на реконструированном стадионе еще в марте этого года, но тогда поле оказалось не готово. Сотрудники объекта пытались привести газон в кондицию, но не удалось, и поле пришлось перестелить. Новый газон сумели подготовить лишь к заключительному матчу тура.

На первый матч после реконструкции арены «Динамо» пригласило своих прославленных легионеров. В частности — немецкого форварда Кевина Кураньи, украинского полузащитника Андрея Воронина, а также защитников: австралийца Люка Уилкшира, аргентинца Леандро Фернандеса и черногорца Йована Танасиевича.

РПЛ_4 Футбольное поле нового центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Меня действительно пригласили на предстоящий матч, — признался «Известиям» Йован Танасиевич. — Буду очень рад вернуться в это место, ведь я играл в последнем матче, после которого арену закрыли на реконструкцию. «Динамо» — большой клуб, который должен играть на своем стадионе. В последние годы было много трудностей: менялось руководство, тренеры, много футболистов. Надеюсь, с возвращением в Петровский парк все неприятные моменты закончатся.

В прошлом туре «Динамо» обезопасило себя от попадания в стыковые матчи и вылета в ФНЛ. А тульский «Арсенал» застрял на шестой позиции и уже не имеет шансов подняться или опуститься в турнирной таблице. При этом благодаря победе «Локомотива» в Кубке России итоговый результат в чемпионате дал подопечным Игоря Черевченко путевку в Лигу Европы. Таким образом матч-открытие фактически не будет иметь под собой спортивной мотивации. Хотя бело-голубые наверняка не захотят терять очки в столь праздничный день.

«Зенит» же продолжит отмечать чемпионство. После матча с «Енисеем» питерцы организуют масштабный чемпионский парад по городу. Сначала он пройдет по речным каналам, а затем команда пересядет на «золотой» автобус, который проедет по Невскому проспекту.