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Футболисты провели первую тренировку на новом стадионе «Динамо»

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Футболисты московского «Динамо» в пятницу, 24 мая, провели первую тренировку поле «ВТБ-Арены» в Петровском парке.

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Команда сыграет дебютную встречу на стадионе 26 мая против тульского «Арсенала» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч начнется в 14:00 мск.

Как пишет «Газета.ру», на матче ожидается аншлаг. Арена максимально может принимать 25 716 человек.

«Напоминаем, что перед началом игры состоится гала-презентация гимна «Динамо», написанного нашим давним и преданным болельщиком, певцом, композитором, блюз- и рок-музыкантом Николаем Арутюновым», — приводит сообщение клуба «Спорт-Экспресс».

Изначально планировалось, что первая игра состоится против столичного «Спартака» 10 марта в рамках 19-го тура чемпионата России, но участников не устроило качество газона.

«Поле пригодно к играм, оно находится в отличном состоянии, а в следующем сезоне будет только лучше. Газон растет, и видно, что качество хорошее», — сказал журналистам вратарь «Динамо» Антон Шунин.

В свою очередь главный тренер клуба Дмитрий Хохлов сообщил, что попросил у клуба поднять повыше скамейку запасных.

«Я попросил немного поднять нашу скамейку, но это сложно сделать — или в потолок упремся, или закроем вид первым рядам. Не очень удобно смотреть, когда вровень с полем, но это не проблема, решим этот вопрос», — заявил он журналистам.

Стадион «Динамо» больше 10 лет находился на реконструкции, в это время бело-голубые проводили домашние матчи в Химках.

30 апреля банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского клуба за 1 рубль. Одновременно был завершен вопрос реструктуризации долга футбольного клуба перед обществом «Динамо» на сумму 5,3 млрд рублей.

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