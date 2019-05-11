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Выжидающая тактика: «Динамо» не предложило Тони Шуничу новый контракт

Основной защитник бело-голубых может покинуть команду уже через несколько недель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московское «Динамо» не спешит предлагать новое соглашение своему основному защитнику Тони Шуничу. Действующий контракт боснийца с бело-голубыми истекает уже ближайшим летом. Футболист не уверен, что его карьера в столичном клубе продолжится.

— Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет, — сообщил «Известиям» Тони Шунич. — Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад. Если нет, то есть другие команды: жизнь продолжается. Есть ли предложения от других клубов? Не хочу сейчас об этом говорить — впереди у нашей команды еще два матча в чемпионате России.

В текущем сезоне Шунич является железным игроком основы бело-голубых. В розыгрыше чемпионата России 30-летний футболист провел в составе «Динамо» 27 матчей из 28. Он пропустил лишь игру против «Енисея» из-за дисквалификации. В активе Шунича один забитый мяч, который помог москвичам сыграть вничью с «Анжи» (1:1).

Шунич перебрался в московское «Динамо» из немецкого «Штутгарта» в 2017 году. С тех пор он отыграл в составе бело-голубых 56 матчей. До этого выступал за еще одну российскую команду — «Кубань».

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt.de оценивают стоимость боснийского футболиста в €1,2 млн. Однако уже летом 2019 года он сможет перебраться в любую команду абсолютно бесплатно, если «Динамо» не продлит с ним контракт.

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