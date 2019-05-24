«Смолов весь сезон не пил»

Московский «Локомотив» уже третий год подряд завершает сезон с трофеем. Подопечные Юрия Семина выиграли золото РПЛ (2018) и два Кубка России (2017, 2019). Триумф нынешнего года сделал «железнодорожников» рекордсменами по количеству побед в этом турнире — восемь. Красно-зеленые бурно отмечали очередной успех, ведь для некоторых игроков команды он стал дебютным в карьере. Например, для нападающего Федора Смолова, полузащитника Рифата Жемалетдинова и защитника Брайана Идову. Футболисты не жалели шампанского, забрызгав всю раздевалку самарского стадиона. А ведь уже в это воскресенье — через четыре дня после финала — «Локо» ждет решающая игра в чемпионате России. «Железнодорожники» борются за серебряные медали РПЛ и прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Для этого им нужно обыгрывать «Уфу» в домашнем матче последнего тура национального первенства.

Помимо новичков «Локомотива», победу в Кубке России праздновали и опытные футболисты. Например, опорный полузащитник Дмитрий Тарасов, который перешел в клуб еще в конце 2009 года. С именем 32-летнего игрока связаны все успехи команды в ее новейшей истории — прошлогодняя победа в чемпионате России и три победы в Кубке («Локо» также завоевывал этот трофей в 2015 году). В чемпионской раздевалке Дмитрий Тарасов с помощью видеосвязи общался с женой и дочерью, показывая им радость партнеров по команде. После этого футболист дал интервью «Известиям». Он поделился эмоциями от завоевания очередного трофея, рассказал о желании выиграть Суперкубок России, шансах клуба в Лиге чемпионов, а также заверил, что к последнему туру РПЛ команда подойдет в полной боевой готовности.

— Какие впечатления от очередного успеха «Локомотива»?

— Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.

— После такого празднования успеха в Кубке как подготовить себя к матчу с «Уфой»?

— Ну, мы еще ничего не праздновали. Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим всё это до окончания чемпионата России.

— Какой из выигранных трофеев особенно приятен для вас?

— Каждая победа ощущается по-разному и дарит новые эмоции. Это мой третий Кубок России в «Локомотиве» — ощущения потрясающие. Я просто кайфую. Сами посмотрите на атмосферу в раздевалке: все довольны и счастливы.

— После награждения вы усердно тащили в раздевалку Федора Смолова и говорили, что он должен выполнить какое-то обещание. Какое именно?

— Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил — посмотрим. В итоге выпил.

— В первом тайме финальной игры с «Уралом» (1:0) у вас было полное преимущество. Почему вторая половина встречи выдалась такой тяжелой?

— Потому что это финал, и совершенно не важно, кто твой соперник — «Урал» или любая другая команда. Мы очень серьезно настраивались на этот матч. Понимали, что в одной игре может произойти абсолютно все что угодно. Главное, мы выполнили все установки, решили задачу и выиграли трофей.

— С чем связываете свой личный прогресс во второй части сезона?

— Только с доверием главного тренера. Я готовлюсь к каждой игре, тренируюсь, всегда готов помогать команде, но только наставник решает, когда я буду нужен на поле. Поэтому спасибо Юрию Павловичу за доверие.

— У вас уже достаточно серьезный возраст для футболиста. Вы это ощущаете?

— Это абсолютно не серьезный возраст для спорта. Если человек следит за собой, то нет вообще никаких проблем. Чувствую себя на 23 года, как мой номер на майке.

— Летом у вас заканчивается контракт с «Локомотивом». Есть ли какие-то новости относительно вашего будущего?

— Пока не знаю. Контракт кончается через месяц, поэтому об этом сейчас не думаю. Главное, что мы выиграли Кубок, нужно теперь взять второе место в РПЛ, а уже потом будем разговаривать.

— В прошлом году «Локомотив» занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. Тогда игроки говорили, что это огромная мотивация вернуться в турнир и попробовать еще раз. Вторая попытка будет более удачной?

— Мы надеемся на это. Но сейчас я хотел бы пожелать нашей команде еще кое-что. Мы никак не можем взять Суперкубок России. Уже три раза пробовали, и все три раза упускали возможность. Поэтому надеюсь, что нам удастся сначала взять этот трофей. Что же касается Лиги чемпионов, то, конечно, мы уже почувствовали, что это такое. И теперь мы должны выступить на европейской арене более удачно.

— В матче за Суперкубок «Локомотив» сыграет с «Зенитом», который «железнодорожники» не смогли догнать в чемпионской гонке РПЛ. Это дополнительная мотивация?

— Нет, тут не нужно искать никаких дополнительных мотиваций. Суперкубок — это мини-финал, к которому мы также будем готовиться очень серьезно.