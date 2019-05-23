Против «Локо» нет приема: москвичи установили рекорд Кубка России

Московский «Локомотив» в финале Кубка России обыграл екатеринбургский «Урал» (1:0). Несмотря на преимущество всего в один мяч, победу «железнодорожников» смело можно назвать уверенной — на протяжении практически всех 90 минут они контролировали ход встречи. Решающий гол на свой счет записал полузащитник Дмитрий Баринов. Красно-зеленые стали рекордсменами по количеству побед в Кубке страны, завоевав восьмой трофей в своей истории.

Грелись футболом

Финал Кубка России проходил в Самаре на одноименной арене. Еще до начала встречи генеральный директор фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров анонсировал «Известиям» аншлаг. Однако ожидания организаторов не оправдались. К первым минутам встречи казалось, что зрителей очень мало, но по ходу первого тайма люди продолжали подходить и пустых мест оставалось всё меньше. В итоге арена заполнилась не более чем на 80%.

— Мы совместно с десантом из РФС старались сделать всё, чтобы получился хороший праздник, и думаю, это удалось, — заявил «Известиям» Игорь Поваров. — Конечно, организовать всё было непросто, но после проведения в нашем городе матчей чемпионата мира — уже полегче.

Как и заявлялось, старт матчу дал герой России, космонавт Олег Кононенко. Он поздравил город с проведением финала и назвал местный стадион одним из самых красивых в стране. Затем Олег Кононенко, находящийся прямо на МКС, дал отсчет до стартового свистка в игре.

Играющие команды приехал поддержать внушительный десант болельщиков. Это особенно отрадно с учетом того, что имена финалистов стали известны лишь неделю назад, а сам финал проводился в будний день. Фанаты «Локомотива», избалованные московской погодой, приехали в Самару в легкой одежде — футболках и шортах. Однако берега Волги встретили их совершенно не майской температурой — не выше 15 градусов — и сильным ветром.

Но москвичей, отправившихся на выезд, в этот вечер согревал футбол их любимой команды. В первом тайме «Локомотив» полностью владел инициативой, доминировал и превосходил соперника. «Уралу» пришлось прижаться к своим воротам, лишь изредка совершая вылазки в атаку. Плодом стараний «железнодорожников» стал гол полузащитника Дмитрия Баринова на 27-й минуте. Поведя в счете, красно-зеленые не стали сбавлять оборотов и создали еще несколько опасных моментов у ворот соперника, однако на перерыв ушли, имея минимальное преимущество.

С первых же минут второго тайма положение сил на поле немного изменилось. «Уралу» удалось выправить ход встречи, они стали создавать больше моментов, понимая, что отступать уже некуда. На 65-й минуте «Локомотив» еще и лишился одного из своих самых креативных футболистов — Антон Миранчук был вынужден покинуть поле из-за травмы. «Железнодорожники» старались продолжать идти вперед, но их преимущество уже не было столь серьезным. Остаток матча прошел в упорной борьбе, но больше забитых мячей болельщики так и не увидели. «Урал» не смог взять реванш у «Локо» за поражение в финале Кубка России 2017 года.

— «Локомотив» — очень сильная команда, в их составе много классных футболистов, — сказал «Известиям» защитник екатеринбургского клуба Стефан Страннберг. — Особенно тяжело было играть против атакующей группы: братьев Антона и Алексея Миранчуков и Федора Смолова. Да, «железнодорожники» переиграли нас в первом тайме, но во второй половине встречи мы выровняли ситуацию. Могли рассчитывать на большее, но это футбол.

Переписали историю

Для «Локомотива» этот кубок стал уже восьмым (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019) в коллекции. Таким образом, «железнодорожники» — абсолютные рекордсмены России по количеству этих трофеев. До сих пор «Локо» по количеству побед в Кубке России шел вровень с ЦСКА. А если учитывать еще и те два трофея, которые красно-зеленые завоевывали во времена СССР (1936, 1957), то эту победу и вовсе можно назвать юбилейной. Шесть из десяти кубков москвичи взяли под руководством Юрия Семина.

— Сейчас я испытываю просто невероятные эмоции, — заявил тренер «Известиям» сразу после матча. — Этот Кубок по ощущениям для меня, как первый.

Схожие эмоции испытывали и подопечные Юрия Семина.

— Честно, даже не знаю, как словами описать то, что я чувствую, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. — Безумно рад, что мы победили и взяли Кубок. Для меня это первый трофей в основной команде «железнодорожников». Этот день я точно никогда не забуду.

Победа в Кубке должна была подарить «Локомотиву» еще и участие в Лиге Европы на будущий сезон. Однако это не актуально для «железнодорожников», так как они уже обеспечили себе выход в Лигу чемпионов по результатам чемпионата России. Таким образам, путевка в ЛЕ перешла шестой команде РПЛ — тульскому «Арсеналу». Для «оружейников» это будет дебют в еврокубках.

Следующий сезон московский «Локомотив» откроет игрой с действующим чемпионом страны «Зенитом» в матче за Суперкубок. Встреча запланирована на 6 июля.