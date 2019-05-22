Повторение — матч учения: «Урал» и «Локо» поспорят за Кубок России

Столичный «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» разыграют последний трофей российского футбольного сезона. Финал «Олимп Кубка России» пройдет в Самаре на одноименной 45-тысячной арене. Любопытно, что двумя годами ранее эти же команды уже сходились в решающей игре за трофей. Тогда сильнее оказались «железнодорожники», и уральцы жаждут реванша.

Самара-городок

По заявлениям РФС, на финал Кубка России продана большая часть билетов. Для болельщиков подготовили масштабную развлекательную программу. Например, посетителям матча предложат сыграть в футбол с легендарными Андреем Тихоновым, Алексеем Смертиным, Андреем Карякой и другими. Не стоит забывать и том, что Самара — космическая столица нашей страны, поэтому старт матчу даст герой России Олег Кононенко прямо с МКС.

— К ЧМ-2018 в городе была создана туристическая и спортивная инфраструктура, и мы заинтересованы, чтобы как можно больше событий проходило на нашей земле, — заявил «Известиям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Крайне важно, что финал Кубка страны состоится у нас. Мы очень рады этому, настроены на настоящий праздник. Хотим, чтобы все, кто приедет на игру, получили истинное удовольствие от этого события.

Это первое статусное событие, которое проводится на «Самара-Арене» после чемпионата мира. Во время мундиаля там состоялось шесть матчей турнира. В том числе заключительная игра групповой стадии между сборными России и Уругвая (0:3).

День сурка

Всего три дня назад команды встречались друг с другом в рамках 29-го тура чемпионата России. В том матче, который был гостевым для «Локомотива», победителя выявить не удалось (2:2). Больше всего встреча запомнилась обсуждениями работы судей. Некоторым показались спорными решения арбитра, назначившего пенальти в пользу «Локо», а также удалившего защитника «Урала» Стефана Страннберга. Когда норвежский футболист досрочно покидал поле, он демонстративно начал потирать пальцы, намекая на ангажированность рефери. За этот жест Страннберга вызовут на заседание контрольно- дисциплинарного комитета, но в финале он сможет принять участие. Это еще сильнее накаляет обстановку перед заключительной игрой за Кубок.

— Думаю, что составы будет приблизительно те же, что и в недавнем матче РПЛ, — сказал «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Однако мотивации в этот раз будет гораздо больше у обеих команд. Не думаю, что футболисты станут вспоминать ход и результат прошлой игры — это уже история.

«Уралу» не сможет помочь один из главных лидеров — Эрик Бикфалви. Румынский полузащитник получил красную карточку в полуфинальной игре Кубка против «Арсенала». Руководство екатеринбуржцев пыталось опротестовать решение, но это не помогло. Отсутствие Бикфалви — серьезная потеря для «шмелей» — в нынешнем сезоне футболист забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Он лучший бомбардир команды.

— Всегда трудно прогнозировать, как сложится финальная игра, — пояснил «Известиям» экс-тренер сборной России Сергей Балахнин. — Но, на мой взгляд, «Локомотив» имеет гораздо больше шансов на трофей. К тому же, «Урал» потерял очень важного игрока. Но случиться может всё что угодно. Исход непредсказуем.

Так как «Локомотив» уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, «железнодорожникам» предстоящий финал может принести только сам трофей. А для «Урала» победа в Кубке — последняя возможность пробиться в Лигу Европы. Победитель турнира получает прямую путевку в групповую стадию ЛЕ. Если же финал выиграет «Локомотив», то право выступить во втором по значимости европейском клубном соревновании отойдет команде, занявшей шестое место в РПЛ. Эту позицию в чемпионате себе уже гарантировал «Арсенал». А принять участие в ЛЕ без квалификации сможет четвертая команда лиги — за это место спорят «Спартак» и ЦСКА.

— Нужно провести оставшиеся игры так, чтобы все понимали: «Локомотив» становится большой командой, а не просто клубом, который иногда что-то выигрывает, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков. — Мы всегда говорили, что нам нужно занимать лидирующие места в российском футболе.

«Локомотив» и «Урал» уже играли в финале Кубка России в сезоне-2016/17. Тот матч был крайне напряженным. «Железнодорожники» сумели отличиться лишь в последние 15 минут, забив первый мяч на 76-й, а второй — на 90-й. Под занавес встречи случилась массовая потасовка, результатом которой стали четыре красные карточки: по две у каждой из команд.

— Учитывая историю последних матчей между «Локо» и «Уралом», их уже можно назвать принципиальными соперниками, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — В решающей игре встретятся настоящие кубковые профессионалы. В первую очередь, речь, конечно, о наставнике москвичей Юрие Семине, у которого уже пять побед в этом турнире. Молодой тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, видимо, хочет взять столько же трофеев, ведь для него это уже второй финал подряд (в прошлом году специалист выиграл Кубок с «Тосно». — «Известия»). «Локомотив» является безоговорочным фаворитом, но Кубок всегда прекрасен сюрпризами.

«Локомотив» — одна из самых опытных кубковых команд России. «Железнодорожники» наряду с ЦСКА — рекордсмены по количеству побед в турнире. У обоих коллективов по семь трофеев. Сегодня у красно-зеленых есть шанс выйти вперед и обновить рекорд.