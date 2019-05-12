У внушительной части футболистов «Локомотива» через несколько недель заканчивается трудовой договор. Сразу девять «железнодорожников» могут грядущим летом покинуть клуб в статусе свободных агентов.

Генеральный директор красно-зеленых Василий Кикнадзе рассказал о переговорах с членами команды, у которых заканчиваются соглашения.

— У нас уже есть понимание по ряду игроков, по некоторым дискуссия продолжается, — сообщил «Известиям» Василий Кикнадзе. — Смотрим, кем можем усилить команду. Становится всё больше и больше ясности в этом вопросе. Как только мы эту ясность положим на бумагу, немедленно об этом сообщим. На данный момент ни одного подписанного договора нет.

По окончании нынешнего сезона контракты истекают у голкипера Антона Коченкова (32 года), защитников Бориса Ротенберга (32), Владислава Игнатьева (З2) и Тараса Михалика (35), а также полузащитников Дмитрия Тарасова (32), Александра Коломейцева (30) и Мануэля Фернандеша (33). Также заканчиваются соглашения с двумя футболистами, которые в данный момент находятся в аренде в других клубах. Речь идет о 23-летнем нападающем «Химок» Аршаке Коряне и 32-летнем защитнике «Крыльев Советов» Виталии Денисове.

Помимо этого в составе «Локомотива» выступают два игрока, которые были арендованы у других клубов: полузащитники Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия. Первого «железнодорожники» точно выкупят у ПСЖ, так как в арендном соглашении был пункт об обязательной покупке игрока, если он проведет за «Локо» определенное количество матчей. Норма уже выполнена, и столичный клуб должен заплатить парижанам за польского хавбека. В случае с Кварацхелией ясности меньше. Между тем грузинский футболист сумел открыть счет своим голам за «Локомотив» в пятничном матче против казанского «Рубина» (4:0). Отличиться 18-летнему форварду удалось в эпизоде с четвертым мячом.

— Прибавляет ли это шансы на то, что Кварацхелия останется в команде? Забитый гол помогает обрести спокойствие, — добавил Василий Кикнадзе. — Было видно, что Хвича напряжен, что ему хочется доказать, показать себя и так далее. За этот гол, кстати, во многом нужно отметить Антона Миранчука. Неслучайно Кварацхелия сразу побежал благодарить его за прекрасную передачу, которая помогла ему отличиться. А для нас гораздо важнее общая игра, которую показывают футболисты. Посмотрим, что будет, на бумаге пока еще ничего не подписано.

После 28 туров РПЛ «Локомотив» идет на втором месте в турнирной таблице и уже гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон. В среду ему играть ответный полуфинальный матч Кубка России. Подопечные Юрия Семина встретятся на выезде с «Ростовом». Первая игра закончилась со счетом 2:2.

Что касается чемпионата России, то для выигрыша серебряных медалей и, соответственно, получения прямой путевки в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона красно-зеленым достаточно набрать четыре очка в оставшихся двух встречах, чтобы не зависеть от результатов своих конкурентов. В следующие выходные в предпоследнем туре «Локомотив» сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралом», а завершит сезон команда домашним матчем с «Уфой».