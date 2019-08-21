Покорить «Олимпиакос»: «Краснодару» в ЛЧ остался один шаг до мечты

Уже совсем скоро завершится отбор участников группового этапа самого престижного клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. «Краснодару» осталось сделать один шаг, чтобы впервые в своей истории пройти в осеннюю стадию турнира, где соберутся лучшие команды континента. На этом пути «горожанам» может помешать лишь греческий «Олимпиакос», с котором «быки» сойдутся в двухматчевом противостоянии.

Больше некого бояться

В третьем квалификационном раунде «Краснодар» сенсационно обыграл по сумме двух встреч португальский «Порту» (0:1; 3:2). Теперь соперник у российского клуба поскромнее. Однако «Олимпиакос» точно нельзя недооценивать. Красно-белые — самый титулованный клуб Греции — в их активе 44 чемпионства и 27 Кубков страны.

— «Краснодар» избаловал нас в предыдущем этапе квалификации, — сказал «Известиям» экс-тренер сборной России Борис Игнатьев. — Считаю, что и на этой стадии для команды нет ничего невозможного. Предыдущий соперник «быков» был гораздо более серьезным и опасным, чем «Олимпиакос». «Порту» — более статусная, перспективная команда, у нее лучше подбор игроков, больше опыта и богаче традиции. Так что, уверен, греки «Краснодару» по зубам и по итогам двухматчевого противостояния команда сможет выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

«Олимпиакос» в последние несколько месяцев демонстрирует впечатляющую статистику. С марта этого года команда не проиграла ни одного матча. Красно-белые успели провести 12 официальных встреч. В 11 из них они добились побед и в одной сыграли вничью.

— Честно говоря, не ожидал, что футболисты «Краснодара» смогут преодолеть предыдущую стадию квалификации после домашнего поражения от «Порту» в первом матче, — признался «Известиям» бывший наставник национальной команды страны Сергей Балахнин. — Но они собрались и выдали отличную игру, выбив португальцев из турнира. Теперь кажется, что «горожане» способны обыграть на этом этапе любую команду, в том числе и «Олимпиакос». Кубанцы этим летом провели самую мощную трансферную кампанию в своей истории, и это дает плоды. Кончено, нельзя исключать того, что с греками могут возникнуть проблемы из-за недооценки соперника. Но это уже вопрос внутрикомандной подготовки. Надеюсь, тренерский штаб сможет настроить футболистов и сами игроки подойдут к матчу со всей серьезностью.

У «Краснодара» нет столь впечатляющей серии без поражений, но команда неплохо справляется с плотным графиком. «Горожане» здорово выглядят как на внутренней, так и на международной арене. На данный момент «быки» идут на третьем месте в РПЛ, уступая вторую строчку «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям. А от лидирующего «Зенита» их отделяет одно очко. Но сейчас главная задача «Краснодара» сконцентрирована именно на попадании в групповой этап Лиги чемпионов.

— Игра с «Олимпиакосом» точно будет очень тяжелой, — сказал «Известиям» экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — В Греции всегда играть непросто. Всем известно, какая там атмосфера на стадионах. Думаю, будет жесткая игра, много стычек и, возможно, провокаций. Ни в коем случае нельзя на них вестись. Если «Краснодар» сумеет зацепиться хотя бы за ничью на выезде, то у меня нет никаких сомнений, что они решат задачу в ответной игре и пройдут в групповой этап. В домашнем матче будет гораздо проще.

По старой памяти

В составе «Олимпиакоса» выступает звездный французский хавбек Матьё Вальбуэна, хорошо известный в России по выступлениям за столичное «Динамо». Он перешел в греческий клуб перед началом этого сезона. Но уже успел неплохо проявить себя в стане красно-белых. Матьё сыграл в четырех матчах квалификации Лиги чемпионов, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

— Вальбуэна — очень сильный футболист, игрок высокого класса, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Все знают про отличные подачи француза, но, думаю, что «Краснодар» с ними справится. У «горожан» сейчас хватает высоких футболистов, которые отлично играют на верховых мячах. В целом «Олимпиакос» по зубам российскому клубу. И вообще, считаю «Краснодар» фаворитом грядущей встречи.

Хорошей новостью для «Краснодара» станет отсутствие в составе «Олимпиакоса» одного из главных лидеров. Из-за травмы важнейший матч пропустит греческий хавбек Константинос Фортунис — капитан команды и самый эффективный игрок прошлого сезона. В минувшем розыгрыше высшей лиги Греции он стал лучшим бомбардиром (12 мячей) и ассистентом (девять передач) пирейцев.

Ответная игра между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится уже меньше чем через неделю. Матч пройдёт на домашнем стадионе «горожан» 27 августа. В случае успешного исхода противостояния с греками кубанцы впервые в своей истории попадут в групповой этап Лиги чемпионов и уже 30 августа узнают своих соперников по осенней стадии турнира.