Время «Открытия»: «Спартак» примет ЦСКА на своей арене в Тушино

Шестой тур чемпионата России по футболу закроется главным дерби страны «Спартак»–ЦСКА. Из-за участия красно-белых в квалификации Лиги Европы одно из самых принципиальных противостояний РПЛ вынесли на будний день. Но это не должно помешать яркой игре: на стадионе ожидается аншлаг, а обе команды настроены только на победу.

Столичные коллективы начали сезон не идеально, но и не провалили старт. После поражения в первом туре от «Крыльев Советов» ЦСКА удалось выправить ситуацию, выдав три победы подряд. Но в пятом туре красно-синие вновь допустили осечку, сыграв вничью с «Сочи». Также не особо впечатляет результативность армейского коллектива. За пять туров у подопечных Виктора Гончаренко всего четыре забитых гола.

— ЦСКА чередует результаты — то победы, то осечки, — сказал «Известиям» экс-полузащитник армейцев Иржи Ярошик. — Думаю, фанаты и руководство клуба ждали немного другой старт сезона. В целом начало чемпионата у них не лучшее. С учетом всего этого дерби обретает особую важность. Полагаю, игроки ЦСКА подойдут к матчу немного свежее и более голодными. Это должно дать небольшое преимущество.

«Спартак» еще менее стабилен в чемпионате. У него пока лишь две победы во внутреннем первенстве и восемь очков в активе. Проблем красно-белым добавляет и плотный график. Из-за того что в последнем туре прошлого сезона спартаковцы проиграли, а ЦСКА свой матч выиграл, они опустились на пятую строчку в турнирной таблице, и теперь им приходится пробиваться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию. Практически весь август «Спартак» вынужден играть по два матча в неделю.

— Сезон только начался, сейчас не имеет смысла говорить о плотном графике и усталости, — заявил «Известиям» бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек. — Красно-белые играют чаще, находятся в игровом тонусе, и это, наоборот, можно считать преимуществом. Надеюсь, «Спартак» сможет победить в дерби.

Прошлая официальная встреча «Спартака» и ЦСКА, как и предстоящая, проходила на стадионе «Открытие Арена», домашнем стадионе красно-белых. Гости тогда смогли добиться победы (2:0), отлично реализовав свои моменты. Дублем в том матче отметился полузащитник Арнор Сигурдссон. А другой армейский исландец Хердур Магнуссон в той встрече из-за небольшого повреждения участие не принял. Но дерби он не пропустил и поддержал свой клуб на гостевой фанатской трибуне ЦСКА.

— Для меня грядущее дерби против «Спартака» должно стать первым в карьере, — признался «Известиям» защитник ЦСКА Хердур Магнуссон. — Не могу дождаться того, чтобы выйти на поле и победить в этом матче. В прошлой игре против «Спартака» я был с болельщиками и поддерживал команду с трибуны. В этот раз я не могу быть с фанатами, мне нужно будет биться на поле (улыбается). Надеюсь, у нас всё получится.

В прошлом сезоне «Спартак» вообще не смог ни разу одолеть ЦСКА. К гостевой ничье (1:1) добавилось домашнее поражение (0:2). Зато красно-белым удалось обыграть принципиального оппонента на летнем предсезонном турнире в Австрии (3:1). Спартаковцы явно не прочь повторить тот результат.

— Матчи ЦСКА и «Спартака» всегда носят очень импульсивный характер, — отметил «Известиям» экс-защитник красно-белых Юрий Ковтун. — Это матч повышенного внимания, и каждый из футболистов захочет показать себя. Сложно предсказать сценарий встречи. Жду яркий и бескомпромиссный матч с большим количеством борьбы.

Даже по сравнению с летним матчем состав «Спартака» претерпел серьезные изменения. С того момента из команды успели уйти полузащитник Фернандо и форвард Луис Адриано. В то же время красно-белые успели пополнить команду полузащитником Гусом Тилем и нападающими Джорданом Ларссоном и Андреа Шюррле.

— Нас ждет дерби, а это всегда очень важно, — сказал «Известиям» полузащитник ЦСКА Никола Влашич. — Безусловно, нам предстоит тяжелый матч при полном стадионе, никто не хочет проигрывать в столь принципиальной встрече. У «Спартака» появились новые хорошие футболисты. Но один игрок не может делать всю игру команды.

Все матчи шестого тура Российской премьер-лиги начнутся с аплодисментов в честь экипажа, который посадил самолет на кукурузное поле в Подмосковье. Экипаж уже посетил матч «Урал»–«Крылья Советов». Недавно командир судна Дамир Юсупов заявил, что является болельщиком «Спартака», и московский клуб подарил ему и всему экипажу бессрочные абонементы на все домашние игры команды. По информации «Известий», пилот воспользуется этой возможностью уже в сегодняшнем дерби.