Жиго в тумане: защитник «Спартака» принёс победу над ЦСКА

Шестой тур чемпионата России оказался богатым на события, а завершился он столичным дерби «Спартак» — ЦСКА. Классика российского футбола получилась яркой, боевой и жесткой. Наверное, именно такой игры ждали болельщики от своих команд. Однако результатом остались довольны лишь фанаты красно-белых. Подопечные Олега Кононова обыграли армейцев (2:1) благодаря дублю защитника Самуэля Жиго. Победный мяч французский футболист забил в условиях плохой видимости на поле из-за использования пиротехники болельщиками.

«Спартак» — ЦСКА

В первой половине игры было больше борьбы, чем действительно опасных моментов. Как итог: вынужденная замена в составе ЦСКА уже на 20-й минуте матча. Вместо травмированного Дмитрия Ефремова на поле вышел Такума Нисимура. Градус игры это не снизило, жесткие фолы случались раз за разом. В целом ЦСКА выглядел предпочтительнее, имел больше опасных моментов и контролировал ход встречи.

В начале второго тайма инициативу перехватил «Спартак». Красно-белые организовали несколько опасных подходов к воротам соперника, и в итоге это привело к голу Самюэля Жиго. После забитого мяча хозяева продолжали давить, и казалось, что дело идет к разгрому. Прессинг «Спартака» прервал неожиданный удар Марио Фернандеса, который восстановил равновесие в счете. Болельщики ЦСКА так активно праздновали гол, что дым от пиротехники заволок всё поле. Арбитру даже пришлось несколько раз останавливать матч — с трибун было сложно разглядеть игроков. Возможно, именно эти паузы и сбили воодушевленных забитым мячом армейских футболистов. Пока дымка не успела рассеяться, Жиго воспользовался неразберихой в чужой штрафной площади и оформил дубль. Этим голом француз поставил точку в матче, «Спартак» победил и обогнал ЦСКА в турнирной таблице.

— Результат немного неожиданный с учетом того, что в первой половине игры ЦСКА выглядел предпочтительнее, — сказал «Известиям» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — Но во второй половине «Спартак» сумел перетянуть инициативу на свою сторону, а с 60-й минуты мы наблюдали совершенно открытый футбол, яркий — настоящее дерби. В этот момент весы могли качнуться в любую сторону, но футбольный бог выбрал красно-белых и, в частности, Жиго. Он, безусловно, стал героем матча.

«Зенит» — «Ахмат»

Эта игра, несмотря на не самую яркую вывеску, оказалась одной из наиболее обсуждаемых в нынешнем сезоне. Всё случилось еще в начале матча. На восьмой минуте встречи полузащитник «Зенита» Александр Ерохин бежал к воротам соперника и был близок к тому, чтобы выйти один на один с вратарем «Ахмата» Виталием Гудиевым. Хавбеку хозяев помешал защитник грозненцев Ризван Уциев. Ерохин упал, мяч отскочил к набегавшему Сердару Азмуну, который отправил снаряд в сетку ворот со свистком судьи. Арбитр отменил гол и удалил Уциева, назначив штрафной. Питерцы протестовали против решения судьи по поводу отмены забитого мяча, а грозненцы — об удалении. В итоге недовольными остались все.

Практически весь матч «Зенит» провел в большинстве, много атаковал. Это привело к голу Эмилиано Ригони, который судья снова отменил, так как лайнсмен указал на положение «вне игры». Этот эпизод также оказался довольно спорным. А затем, уже на 65-й минуте, рефери не поставил пенальти в ворота «Ахмата» после того, как мяч попал в руку полузащитника Антона Швеца. Встреча завершилась вничью (0:0), и это не тот результат, на который рассчитывал лидер чемпионата. После игры гневную тираду в адрес бригады арбитров выдали главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и форвард Артём Дзюба. Спустя сутки главный судья матча Алексей Матюнин признал, что допустил результативную ошибку в матче, не засчитав гол Ригони.

— У матча был хороший накал, обе команды были заряжены и хотели победить, — заявил «Известиям» полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин. — К сожалению, нам не удалось забить и выиграть эту встречу. Не хочется говорить о работе судей: есть органы, которые за это отвечают, пусть они комментируют. Думаю, в матче с «Ахматом» все сами всё видели. Что думаю о затяжке времени со стороны футболистов «Ахмата»? Это их право. Видимо, их устраивало одно очко. Нас такой результат не устраивал, поэтому мы и пытались обострять игру и забить. У нас были подходы к воротам соперника, но немного не хватило удачи в завершающей стадии.

«Динамо» — «Локомотив»

Потеря очков «Зенитом» позволила одному из его главных преследователей — «Локо» — подобраться к первой строчке на расстояние всего одного балла. «Железнодорожники» сумели одержать волевую победу в дерби с «Динамо» (2:1). Бело-голубые начали матч очень уверенно — уже на третьей минуте отличился дебютант динамовцев, нападающий Максимилиан Филипп. Немец, которого клуб недавно купил у дортмундской «Боруссии» за рекордные для себя €20 млн, поразил ворота красно-зеленых, великолепно исполнив штрафной удар. Но вести в счете «Динамо» удавалось не очень долго.

— Очень хорошо начали первый тайм, забили быстрый мяч, — сказал «Известиям» вратарь «Динамо» Игорь Лещук. — Во второй половине немного подсели. Особенно заметно это стало в самой концовке, когда началась обоюдоострая игра. Играли от штрафной до штрафной, много бегали. Видимо, мы устали немного больше, чем футболисты «Локомотива». Ну и сказалось индивидуальное мастерство игроков соперника — они сумели реализовать свои моменты.

Уже на 28-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук. Равенство в счете держалось практически до самой концовки игры. Пока на 82-й минуте голом не отметился и второй брат Миранчук — Антон. В итоге «железнодорожники» добились третьей победы подряд и практически вплотную подобрались к лидирующему «Зениту».

— Нам было очень важно победить «Динамо», — признался «Известиям» голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме. — У нас сейчас два очень сложных гостевых матча — сначала «Динамо», потом «Краснодар». Здорово, что в первом из них удалось взять три очка. Это должно придать нам дополнительные положительные эмоции перед матчем следующего тура против краснодарцев.

Также в рамках шестого тура РПЛ «Тамбов» уступил «Краснодару» (0:2), «Уфа» победила «Ростов» (2:0), «Рубин» обыграл «Арсенал» (1:0), «Урал» был бит «Крыльями Советов» (1:3), а «Оренбург» и «Сочи» разошлись миром (1:1).