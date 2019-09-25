Арена чемпионов: как Питер получил право на финал ЛЧ

Новые атаки Всемирного антидопингового агентства (WADA) на российский спорт не помешали Санкт-Петербургу получить право проведения финала Лиги чемпионов в 2021 году. Решение исполкома УЕФА — свидетельство объективного отношения международных футбольных организаций к РФ, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Северная столица примет уже четвертый крупный турнир за пять лет. Ранее стадион на Крестовском острове, вместимость которого составляет 65 тыс. зрителей, оказался в числе арен, на которых проходили игры Кубка Конфедераций-2017, в том числе матч-открытие и финал. В 2018 году Питер, как и 10 других городов России, принимал встречи чемпионата мира по футболу. Среди прочего, на стадионе на Крестовском острове проходил один из полуфиналов, а также матч за третье место. Наконец, в 2020 году в Санкт-Петербурге состоится часть игр чемпионата Европы — три на групповой стадии и один четвертьфинал. И вот теперь Питеру достался финал Лиги чемпионов.

Атакам вопреки

Между тем на Западе очередной допинговый скандал вокруг российских спортсменов спровоцировал волну слухов о проблемах и в нашем футболе. В понедельник WADA объявила о том, что обнаружила несоответствия в предоставленной ей базе данных Московской антидопинговой лаборатории и в связи с этим запустила ускоренную процедуру рассмотрения вопроса о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аккредитации.

Во вторник британские СМИ сообщили, что в случае отстранения РУСАДА сборную России по футболу могут не допустить до ближайшего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Однако РФС оперативно объявил, что у ФИФА, УЕФА и WADA нет никаких претензий к их организации.

Вскоре это косвенно подтвердил исполком УЕФА, несмотря на многочисленные спекуляции на допинговой теме выбравший Санкт-Петербург городом для проведения финала Лиги чемпионов-2021. Единственным конкурентом Северной столицы был Мюнхен, но он в 2024 году примет матчи чемпионата Европы, который состоится в Германии.

— Не сомневался, что Санкт-Петербург получит право провести финал Лиги чемпионов, — заявил «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — В этом городе находится один из лучших стадионов Европы, и он точно заслуживает этот матч. Финал ЛЧ проводился у нас только в 2008 году, прошло уже достаточное количество времени. Тот матч мы провели идеально, все восхищались организацией. Потом, в 2018 году, мы потрясли весь футбольный мир достойным проведением чемпионата мира. Так что Россия уже давно зарекомендовала себя с лучшей стороны в качестве страны-хозяйки крупных футбольных мероприятий. Подтвердил ли этот выбор доверие УЕФА к России? Ни у УЕФА, ни у ФИФА никогда не было никаких конфликтов с нашей страной. К футбольной России есть полное доверие со стороны всех международных организаций.

Ранее западные СМИ неоднократно публиковали информацию о положительных допинг-пробах футболистов нашей сборной, но всякий раз она не находила подтверждения. Иногда даже делались предположения, что нашу страну лишат права проведения чемпионата мира-2018. В итоге турнир прошел на территории РФ в соответствии с изначальными договоренностями с ФИФА. Он был признан различными международными структурами, в том числе ФИФА и УЕФА, лучшим по организации в истории чемпионатов мира.

— Я бы не сваливал в одну кучу ситуацию с финалом Лиги чемпионов и расследование WADA, — поделился с «Известиями» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Всё-таки это абсолютно разные истории, поэтому заявления ответственных лиц Всемирного антидопингового агентства и публикации в западных СМИ никак не могли повлиять на выбор УЕФА. Решение в пользу Питера неудивительно. Это культурная столица, где любой болельщик, который приедет на футбол, может не только сходить на стадион, но и хорошо провести время, посетив множество достопримечательностей. Петербург — благодатное место для туризма.

Что касается футбола, то питерский стадион — один из самых современных, отметил Вячеслав Колосков. Он прошел проверку сложнейшими международными соревнованиями.

Не первый раз

Россия уже третий раз в истории примет финалы еврокубков. Ранее этой чести удостаивались лишь московские «Лужники». В 1999 году там проводили финал Кубка УЕФА (нынешнее название Лига Европы), в котором итальянская «Парма» победила французский «Марсель» (3:0). А в 2008-м в финале Лиги чемпионов играли английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «МЮ» (6:5).

Возможно, в ближайшие годы финал Лиги чемпионов в Питере окажется не единственным футбольным событием подобного масштаба на территории России. Ранее Казань заявила о желании принять у себя встречу Суперкубка Европы 2022 или 2023 года. Этот турнир состоит из одного матча, в котором играют действующие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

— Работа по этому вопросу ведется, — сообщил «Известиям» министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов. — Мы уже не раз отмечали, что хотим провести в Казани Суперкубок Европы, решение на уровне республики о выдвижении кандидатуры города давно принято. Сейчас активно поддерживаем контакт с УЕФА, все заявочные документы в эту организацию отправлены, и мы вовсю готовимся представлять нашу заявку.

Ближайший финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая 2020 года в Стамбуле.