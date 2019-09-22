«С «Атлетико» нужно отыграть в обороне так же, как с «Байером»

Московский «Локомотив» второй год подряд получил в соперники на групповом этапе Лиги чемпионов немецкую команду. В прошлый раз это был «Шальке», а теперь «Байер». В сезоне-2018/19 «железнодорожники» дважды уступили немцам, а в нынешнем розыгрыше уже обыграли соперника из Германии (2:1). Особенными эти игры получаются для защитника столичного клуба Бенедикта Хеведеса. 31-летний футболист родился в Германии, становился чемпионом мира 2014 года в составе сборной этой страны и провел там большую часть своей карьеры. После матча с «Байером» Хеведес рассказал о персональной поддержке на матче, пластыре, который мешал играть, и встрече с мадридским «Атлетико».

— Как оцените итоги матча?

— Конечно, очень счастлив от того, что удалось добыть три очка. Я бы сказал, что это неожиданно. «Байер» — команда, которая борется с нами за третье место и выход в Лигу Европы. Так что старт с тремя очками — хорошее начало.

— Чувствовали ли какие-то особые эмоции, играя на родине, на этом стадионе?

— Не только на этом стадионе. В целом, когда я возвращаюсь в Германию. Отель, в котором мы жили, находится в Дюссельдорфе. Это в нескольких минутах езды от моего родного города, где моя семья и друзья. Всё очень близко. Это особенные моменты для меня. Что касается стадиона, то играть на нем приятно, поскольку мне нравится «Байер», нравится и сама арена. Всегда здорово вернуться в Германию. В прошлом году мы играли против «Шальке» из моего родного города Гельзенкирхена, сейчас побывал в Леверкузене. Мне везет.

— Наверное, на игре было очень много ваших родственников и друзей?

— Да, я бы сказал, почти столько же, сколько болельщиков «Локомотива», приехавших в Германию (улыбается). Кажется, приехало около 450 фанатов нашего клуба. У меня, конечно, было не столько, но тоже очень много — и семья, и друзья.

— Знаете, что последняя выездная победа «Локомотива» в Лиге чемпионов до этого была 17 лет назад?

— Первый раз сейчас услышал об этом. Интересный факт.

— Насколько вам мешал шрам на лице, который вы получили после рассечения в прошлом туре РПЛ?

— В первом тайме я играл с пластырем, и это была не лучшая идея. Он немного мешал обзору. Затем я снял его, и мне стало более комфортно. Теперь нужно вновь его зафиксировать, и скоро всё будет хорошо.

— Как оцените расклады в вашей группе? Сейчас «Локомотив» на первом месте...

— Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче — отличное начало для нас.

— Следующая игра как раз против «Атлетико». Какие шансы у «Локомотива»?

— Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим.