«Свели к минимуму ошибки, связанные с нервами»

Столичные «железнодорожники» начали свой путь в Лиге чемпионов с победы. «Локомотив» обыграл на выезде немецкий «Байер» (2:1). Красно-зеленые впервые за 17 лет взяли три очка на выезде в самом престижном клубном турнире Старого Света.

«Локомотив» уже второй год подряд выступает в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он попал в группу с «Порту», «Галатасараем» и «Шальке». В итоге предыдущая кампания была провалена. Москвичи выиграли лишь один матч и заняли последнее место в квартете. Вероятно, опыт прошлого сезона пошел на пользу «Локо».

— Было тяжело, но, на мой взгляд, сумели свести к минимуму ошибки, связанные с нервами, — заявил «Известиям» генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — При этом ошибки всё-таки были. Теряли мячи там, где не нужно было этого делать. Но на общем фоне в столь ответственной игре такое бывает, это нормально.

Одним из главных героев матча в Германии стал 23-летний хавбек Дмитрий Баринов. В самом начале игры полузащитник получил травму, но смог продолжить встречу. В итоге Баринов проделал невероятную работу на поле и забил победный мяч в ворота «Байера».

— Дима — молодец, — добавил Василий Кикнадзе. — Баринов — настоящий боец. Всегда играет на максимуме даже через боль. Он лидер команды. Приятно, что у нас в составе есть такие игроки.

В параллельном матче группы D играли два главных претендента на выход в плей-офф турнира — мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус». Гранды разошлись миром, забив друг другу по два мяча. Таким образом, «Локомотив» с тремя очками возглавил квартет. Уже в следующем туре москвичи примут в Черкизово «Атлетико».

— Чисто математически ничья в матче «Ювентус»–«Атлетико» — это плюс для нас, — отметил Кикнадзе. — А что касается игры, то испанцам теперь необходимо играть только на победу. Но и это тоже может быть хорошо. Матч покажет, что нам сейчас гадать? Впереди у нас чемпионат, сейчас думаем только об этом.

Матч с «Байером» пропустила главная креативная сила «Локомотива» — братья Алексей и Антон Миранчуки. Многие считали, что именно этот розыгрыш Лиги чемпионов должен стать определяющим в карьере футболистов. От полузащитников ждали яркой игры против грандов и последующего отъезда в Европу. Но в конце лета Алексей получил повреждение и до сих не смог полностью восстановиться. А Антон был травмирован всего за несколько дней до старта ЛЧ. В итоге он поехал с командой в Германию не на матч, а на операцию. Оба брата присутствовали на игре, но наблюдали за ее ходом с трибуны.

— Лига чемпионов — это одна из самых важных возможностей показать наших игроков в Европе, — резюмировал Василий Кикнадзе. — Миранчуки очень готовились к этому турниру. Хотели показать себя. Тем более что в сборной пока не удается полностью раскрыть свой потенциал. Но, увы, так сложилось. Лешу мы уже скоро ждём на поле, и я очень надеюсь, что в следующем матче Лиги чемпионов он сможет сыграть. Хотя всё будет целиком и полностью зависеть от состояния спортсменов. Как всё будет с Антоном, посмотрим. Знаете, говорят, что у победителя раны заживают быстрее.

Матч «Локомотив»–«Атлетико» пройдет 1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена».