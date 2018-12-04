Кубок для аутсайдеров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) анонсировал создание нового турнира на клубном уровне, призванного стать третьим в иерархии после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соревнование с рабочим названием Europa League 2 (UEL2) станет привлекательным в основном для стран с низким рейтингом в таблице коэффициентов и середняков из ведущих европейских лиг. Третий кубок поможет клубам из небольших стран, которые не смогли попасть в групповой этап Лиги Европы, продолжить выступление рангом пониже. А сама идея создания турнира выглядит вполне логично в преддверии выборов президента УЕФА.

Что это такое?

Ожидается, что UEL2 проведут уже в сезоне-2021/22. Он соберет 32 команды, а формат группового этапа будет таким же, как в Лиге чемпионов (8 групп по 4 команды). Победители своих квартетов напрямую попадут в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые места, сыграют в предварительном раунде с клубами, занявшими третьи места в своих группах в Лиге Европы.

— Этот турнир может положительно повлиять на развитие игры в целом, а также расширить географию стран, которые принимают участие в европейских клубных соревнованиях, — поделился мнением с «Известиями» бывший консультант ФИФА в Восточной Европе и Центральной Азии Валерий Чухрий. — Многие говорят о финансовой выгоде УЕФА, но ведь деньги пойдут не в карманы чиновникам ассоциации, а на развитие инфраструктуры по всей Европе.

Стоит отметить, что серьезные изменения коснутся и Лиги Европы. Во втором по значимости клубном турнире Европы количество участников группового этапа сократится с 48 до 32 команд. Это позволит повысить конкуренцию и престижность турнира, а также избавит его от слабых команд, за которыми было интересно наблюдать только на локальном уровне.

Заигрывание с электоратом

Объявление о создании UEL2 сложно не связать с грядущими выборами президента УЕФА, которые состоятся 7 февраля 2019 года. Действующий глава организации Александр Чеферин будет на них единственным кандидатом и всем очевидно, что именно он продолжит управлять ассоциацией в следующие четыре года.

Однако для того чтобы заручиться как можно более широкой поддержкой на новый срок, словенский функционер совершил сразу несколько важнейших шагов навстречу менее развитым футбольным странам. Так, в этом году была впервые проведена Лига наций — турнир для сборных, который дал возможность командам из Косово, Македонии, Грузии и Белоруссии реально побороться за попадание на чемпионат Европы. UEL2 также в первую очередь заинтересует именно не самые ведущие футбольные державы.

В этом плане Чеферин не придумал ничего оригинального, а просто действует по стратегии своего коллеги — президента ФИФА Джанни Инфантино. При выборах главы Международной федерации футбола в 2016 году швейцарец пообещал расширить число участников чемпионата мира. Это позволило заручиться поддержкой многих государств, которые ранее не могли пробиться на турнир из-за жесткой конкуренции. Футбольные функционеры уже давно поняли, что топ-сборные — это важная сила, но она в меньшинстве.

— Конечно, в этих решениях в том числе есть и интерес привлечения голосов на предстоящих выборах президента УЕФА, — добавил Валерий Чухрий. — В Европе есть много мелких стран, которые имеют такое же право голоса, как и остальные. Все нововведения точно станут для таких государств положительным моментом. Уже сейчас можно сказать, что эксперимент с Лигой наций удался.

Финансовая сторона

Важной стороной всех реформ клубных турниров УЕФА станут и деньги. Многие клубы получают приличную выгоду с участия в Лиге чемпионов — несравнимую с призовыми в Лиге Европы. Например, только за попадание в групповой этап самого престижного турнира Старого Света команда получает €15 млн. В то же время победитель ЛЕ суммарно за весь турнир зарабатывает всего €20 млн. С появлением UEL2 призовые в двух других соревнованиях явно увеличатся. По мнению экспертов, будущим участникам нового турнира от УЕФА можно будет расчитывать на выплаты, соизмеримые с нынешними в Лиге Европы.

— Финансовая часть вопроса является важным аспектом, и, наверное, уже в ближайшее время УЕФА объявит размер призовых в UEL2, — заявил «Известиям» российский функционер Юрий Белоус. — Думаю, можно ориентироваться на те суммы, которые сейчас получают клубы в Лиге Европы, а это в разы меньше, чем в Лиге чемпионов. Но для многих команд, которые с трудом пробиваются в еврокубки, подобные выплаты являются значимыми пунктами в бюджете.

UEL2 для России

Новому турниру вряд ли будут рады российские топ-клубы. На данный момент наша страна имеет две прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов и одну — в квалификацию. Также напрямую в Лигу Европы попадет победитель Кубка России, а еще две команды могут пробиться туда через отбор. Если Россия сохранит свои позиции в рейтинге УЕФА и к 2021 году, то квоты распределят следующим образом: в Лиге чемпионов ничего не изменится, в Лигу Европы от России попадет лишь одна команда (либо победитель Кубка, либо четвертая команда чемпионата), а вот пятая (или обладатель Кубка) и шестая команды чемпионата сыграют в квалификации UEL2. То есть в двух сильнейших турнирах Европы Россию будут представлять максимум четыре клуба. Однако команды из середины турнирной таблицы РПЛ новостям из УЕФА обрадовались.

— Наверное, в новый турнир нам будет пробиться попроще, чем в Лигу Европы, — сказал «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Очень интересно сыграть с командами из других стран. Однако пока не ясно, как всё это будет организовано. Посмотрим, какой интерес новый турнир вызовет у болельщиков. Мне эта инициатива нравится и кажется перспективной.

С учетом того что некоторые российские топ-клубы косо поглядывают даже на Лигу Европы, их интерес к новому турниру, вероятнее всего, будет не столь высок. UEL2 может стать шансом пробиться на международную арену для некоторых отечественных команд, которые часто оставались в шаге от еровкубков. Например, «Уфа» в этом сезоне не сумела преодолеть последний раунд квалификации Лиги Европы. Это не редкость для российских команд — самарские «Крылья Советов» дважды (2005, 2009 годы) участвовали в отборе к еврокубкам, но оба раза не могли пробиться в групповой этап.

— Опыт выступлений в международных матчах — это всегда хорошо, — заявил «Известиям» директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов. — Если с появлением нового турнира шансы на еврокубки у таких команд, как наша, возрастут, то это очень здорово. Это станет отличным опытом для футболистов — у них появится шанс засветиться в Европе. Также это может положительно повлиять на трансферные кампании клубов. Ну и, наконец, у ряда команд появится возможность что-то заработать. Конечно, придется и потратиться на проведение тех же выездных матчей, но если будет хотя небольшой плюс, это уже хорошо.

Сегодня под эгидой УЕФА проводятся чемпионат Европы и Лига наций для национальных сборных, а также Лига чемпионов, Лига Европы, Суперкубок УЕФА, женская Лига чемпионов и юношеская ЛЧ для клубов.

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