УЕФА запретил проводить матчи в ряде регионов Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение матчей в тех украинских регионах, где действует военное положение. Об этом RNS заявил представитель УЕФА.

Уточняется, что матчи запрещено проводить не только в регионах с военным положением, но и в местах, куда можно попасть только через регионы, где оно действует.

«Таким образом, матчи могут проходить на Украине за исключением ряда регионов», — добавили в УЕФА.

28 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на 30 дней в ряде регионов Украины: в Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Донецкой, Херсонской областях, а также на территории внутренних вод Украины Азово-Керченской акватории.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Керченском проливе, проигнорировали законное требование ФСБ остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки арестованы за нарушение госграницы. После этого Порошенко объявил о введении военного положения в ряде областей Украины.