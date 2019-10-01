Тяжелый «Атлетико»: сохранит ли «Локо» победный заряд на второй тур ЛЧ

Столичный «Локомотив» продолжает путь в Лиге чемпионов. Во вторник москвичи примут на своем стадионе одну из сильнейших команд мира — мадридский «Атлетико». «Железнодорожники» удачно стартовали в турнире и полны решимости удержать за собой первую строчку в группе.

Команда с характером

Подопечные Юрия Семина подходят к матчу с вице-чемпионом Испании после сложнейшей домашней победы в чемпионате России над петербургским «Зенитом» (1:0), позволившей красно-зеленым сместить сине-бело-голубых с первого места в турнирной таблице РПЛ. В этой встрече было затрачено очень много сил, зато футболисты «Локо» получили огромный заряд положительных эмоций.

— Чем больше интриги в чемпионате, тем сильнее становятся наши клубы и тем легче нам играть на европейской арене, — заявил «Известиям» председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков. — А победа над «Зенитом» придаст нам заряд позитивных эмоций — это всегда играет больше в плюс, чем в минус. В том числе и с точки зрения веры в свои силы. Какие ожидания от «Атлетико», вспоминая прошлую встречу («Локомотив» уступил «Атлетико» (0:3, 1:5) в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18. — «Известия»)? Мы тоже растем и опыта набираемся. В игре с «Зенитом» ребята показали, что у них есть стержень и они способны играть все 90 минут. Главное сейчас — восстановиться и удержать этот эмоциональный заряд до матча с «Атлетико».

По иронии судьбы «Атлетико» в национальном первенстве также играл с лидером чемпионата и имел шанс обогнать его в таблице внутреннего первенства Испании. Однако победить в мадридском дерби «Реал» подопечным Диего Симеоне не удалось (0:0).

— Думаю, они не обращают внимания на плотный график, — сказал «Известиям» защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев. — Футболисты «Атлетико» уже на протяжении многих лет выступают в нескольких турнирах и привыкли к этому. Им в таком цикле даже более привычно играть, так что на них это особо никак не скажется. Уверен, эта команда точно не стала слабее с нашей последней встречи, так что нас ждет интересный матч.

Превзойти себя

«Железнодорожники» попали в очень непростую группу с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». Последних «Локомотив» уже успел обыграть на выезде в первом туре группового турнира (2:1). Теперь российский клуб возглавляет квартет, так как в параллельной игре «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2).

— Нас ждет хорошая игра, — поделился с «Известиями» защитник «Локомотива» Мурило. — Знаем, что «Атлетико» — серьезный соперник. Но мы сыграем при своих фанатах максимально сконцентрированно и постараемся полностью посвятить себя делу. Такой подход очень важен.

Как ни парадоксально, но «Локомотив» уже выдал результат в Лиге чемпионов не хуже, чем в прошлом розыгрыше турнира. Год назад москвичи добились лишь одной победы и, соответственно, взяли только три очка. После успеха на старте ЛЧ амбиции у москвичей куда серьезней.

— Грядущий матч — хорошая возможность для нас, — отметил в беседе с «Известиями» полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк. — «Атлетико» — очень сильная команда, против которой мы собираемся играть в свой футбол. Мы очень старались попасть в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона и сейчас хотим насладиться моментом. При этом сыграть лучше, чем в прошлом году.

«Атлетико» — один из самых неприятных соперников практически для любого клуба. За последние пять сезонов команда дважды играла в финалах Лиги чемпионов. Но еще ни разу не завоевала заветный трофей. Несмотря на глобальную перестройку состава, «матрасники» и в этом розыгрыше ЛЧ считаются одними из фаворитов.

— «Атлетико» имеет внушительный бюджет, — заявил «Известиям» испанский футболист, бывший защитник московского «Спартака» Серхио Родри. — Летом они хорошо усилили состав. У них отличная команда. Так что «Локомотиву» будет очень тяжело взять в матче с ними очки.

Стены помогут

На игре с «Атлетико», которая пройдет на домашнем стадионе «Локомотива», ожидается аншлаг. Были разговоры о том, что «железнодорожники» могут провести игры группового турнира Лиги чемпионов в «Лужниках», но красно-зеленые остались верны своей арене. В клубе уже сейчас заявляют, что все три матча осенней стадии турнира пройдут при полностью заполненных трибунах.

— На три домашних матча в ЛЧ уже проданы все билеты, — сказал «Известиям» Анатолий Мещеряков. — То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» мы будем при полных трибунах.

На встрече «Локомотив»–«Атлетико» будет работать израильская бригада судей во главе с Орелом Гринфельдом. Ему помогут Рой Хассан и Идар Яркони. Четвертый арбитр — Рой Рейншрейбер.