«Приятно быть первыми — дай Бог, так и останется»

Столичный «Локомотив» одержал важнейшую победу в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Красно-зеленые обыграли немецкий «Байер» (2:1) на выезде. В параллельном матче группы D «Атлетико» и «Ювентус» сыграли вничью (2:2). Таким образом, «железнодорожники» возглавили свой квартет. Сразу после матча «Известиям» пообщались с одним из героев встречи в составе «Локомотива» Ведраном Чорлукой. 33-летний защитник, который максимально надежно отыграл в обороне, поделился эмоциями от победы, рассказал о дальнейших перспективах команды в ЛЧ и объяснил, почему нельзя расслабляться в ближайшем матче РПЛ с «Оренбургом».

— Какие впечатления от столь важной победы?

— Конечно, самые хорошие эмоции. Мы выиграли очень важный матч. Но надо понимать, что это только первая встреча в групповом турнире Лиги чемпионов, и надо продолжать в том же духе.

— Вы выступали за «Байер» в 2012 году. Для вас этот матч был особенным?

— Честно говоря, нет. Ведь я провел в этом клубе всего три месяца (Чорлука был арендован «Байером» у «Тоттенхэма». — «Известия»). Вот если бы мы играли против моего родного загребского «Динамо», тогда да.

— Видели, как «Динамо» уничтожило в первом туре Лиги чемпионов итальянскую «Аталанту» (4:0)?

— Конечно! И не удивлён этому. У «Динамо» отличная команда, они очень сильны духом. Надеюсь, они выйдут из своей группы, как и «Локомотив» (улыбается).

— В матче с «Байером» в опорной зоне «Локомотива» появился защитник Мурило. Насколько комфортно было играть по этой схеме?

— Мы отрабатывали эту схему на тренировках и в одной товарищеской игре. Так что для Мурило и для нас такой вариант не был сюрпризом. По тренировкам понимали, что он сможет там сыграть. У него здорово получилось и в самом матче с «Байером», он отобрал много мячей, работал. Мурило провёл хорошую игру. Посмотрим, как будет дальше.

— Ничья ваших соперников по группе «Ювентуса» и «Атлетико» (2:2) — хороший результат для «Локомотива»?

— Думаю, да. Очень приятно, что после первого тура мы находимся на первом месте в группе. Дай Бог, так всё и останется.

— Можно сказать, что «Локомотив» добился этой победы за счет того опыта, который был приобретен год назад? В концовке вы не бежали всей командой в контратаки, а пытались держать мяч...

— Думаю, у нас просто было правильное тактическое расположение. Тренерский штаб хорошо подготовил нас к матчу. Наш план на игру с «Байером» сработал.

— Следующий матч в ЛЧ против «Атлетико». Что думаете об этом противостоянии?

— Честно, сейчас об этом вообще не думаю. Впереди у нас игра в чемпионате России против «Оренбурга», которая состоится уже в воскресенье.

— «Оренбург» — аутсайдер РПЛ. Как не допустить расслабленности в матче с ними?

— Думаю, что чемпионат России для нас сейчас самое важное. Конечно, здорово выступать в Лиге чемпионов, но если ты хочешь быть там и в следующем сезоне, то надо настраиваться на «Оренбург» и на все остальные команды. Это очень неудобный соперник, и мы знаем, что нам будет тяжело. Особенно на выезде.

— В матче с «Байером» вы играли против талантливого молодого немца Кая Хаверца, за которым охотятся «Реал», «Барселона» и «Бавария». Увидели в нем что-то особенное?

— Думаю, ему было тяжело с «Локомотивом», потому что мы сыграли очень плотно. Хаверц не смог показать свои лучшие качества. Но, когда мы готовились к матчу с «Байером», я смотрел на видео игры с его участием и понял, что он очень сильный футболист. Во встрече с нами ему проявить себя не удалось, но, думаю, в дальнейших матчах Кай это продемонстрирует.