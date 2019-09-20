Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе

В выходные состоится 10-й тур чемпионата России по футболу, завершающий первую треть турнира. После девяти туров в РПЛ троевластие. У «Краснодара», «Зенита» и «Ростова» по 20 очков — они делят между собой первые три строчки. Еще две команды — ЦСКА (19 очков) и «Локомотив» (17) — находятся на расстоянии вытянутой руки от лидеров. Армейцы попробуют вытеснить «горожан» с лидирующих позиций в очной встрече, а остальные фавориты продолжат заочную борьбу за высокие места.

ЦСКА–«Краснодар»

Матч между этими командами станет главным событием 10-го тура. Армейцы имеют шанс доказать свою состоятельность в очной борьбе с лидером РПЛ. Победа автоматически поставит ЦСКА выше «Краснодара» в турнирной таблице. А при осечках конкурентов красно-синие и вовсе получат возможность возглавить чемпионат единолично. Но сделать это будет крайне непросто. «Быки» проиграли лишь в дебютном туре нынешнего сезона, а затем последовала восьмиматчевая беспроигрышная серия. «Горожанам» должно помочь то, что у ЦСКА очень много травмированных. В лазарете армейцев восемь игроков, а защитник Хердур Магнуссон и хавбек Иван Обляков пропустят игру из-за дисквалификации.

На матчи грядущего тура стоит смотреть через призму участия отечественных команд в еврокубках в середине этой недели. Из лидирующей группы только «Ростов» не выступает на европейской арене. ЦСКА и «Краснодар» представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ. У обеих команд будет одинаковое количество времени на подготовку.

— Хорошо, что перед очной встречей оба клуба проводят выездные матчи в Лиге Европы, — отметил в беседе с «Известиями» экс-хавбек ЦСКА Элвир Рахимич. — Команды будут в равных условиях. Считаю «Краснодар» отличным соперником. Нынешняя турнирная таблица говорит о том, что этот клуб реально стал одним из лидеров российского футбола. Хочется увидеть на матче полный стадион болельщиков, а от команд — интересного футбола. Надеюсь, армейцы сумеют добиться положительного результата.

«Зенит»–«Рубин»

Питерцы, как еще один участник еврокубков, отыграли свой матч Лиги чемпионов еще во вторник. Их встреча с казанцами состоится дома в субботу вечером. Сине-бело-голубые, безусловно, фавориты встречи. На старте сезона «Рубин» выглядел бодро, но новой команде, очевидно, не хватает опыта и стабильности. Из шести последних матчей у казанцев лишь одна победа и пять поражений.

— «Зенит» должен быть готов к такому графику, — сказал «Известиям» экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков. — У них много опытных игроков, которые давно выступают в таком режиме. Самое главное сейчас — суметь быстро восстановиться. Что касается «Рубина», то к его новому стилю игры все уже привыкли. На результатах сказывается и нестабильность, свойственная многим молодым игрокам. А также то, что для Романа Шаронова (наставника команды. — «Известия») это лишь первый серьезный опыт работы в РПЛ. Он только начал свой путь.

«Тамбов»–«Ростов»

Многие ждут, когда дончане начнут допускать осечки и выпадут из лидерской гонки. Но «Ростов» сохраняет стабильность и продолжает брать очки тур за туром. Самое приятное для команды Валерия Карпина то, что сейчас у всех конкурентов начались еврокубки и донской клуб будет иметь определённое преимущество в плане свежести футболистов, а также менее плотного графика. Очередной проверкой станет встреча с аутсайдером РПЛ — «Тамбовом».

— Безусловно, более свободный график должен помочь «Ростову», — заявил «Известиям» бывший наставник дончан Сергей Балахнин. — Очевидно, это хорошее подспорье для них. Но даже с «Тамбовом» команде Карпина легко не будет. «Ростов», к сожалению, еще не достиг такого уровня, чтобы побеждать на классе. Поэтому даже в матче с аутсайдером придется попотеть.

«Оренбург»–«Локомотив»

Самая непростая ситуация у «железнодорожников». И дело опять в еврокубках. В среду поздно вечером они провели очень энергозатратный матч в Германии, обыграв «Байер» (2:1). А уже в воскресенье, в 11:30 утра по московскому времени, «Локо» предстоит сыграть с «Оренбургом», и снова на выезде. Также главного тренера москвичей Юрия Семина беспокоит искусственное покрытие стадиона, на котором состоится встреча.

— Мы провели очень хороший и сложный матч в Германии, — сказал «Известиям» хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк. — Теперь нужно смотреть вперед и готовиться к следующей игре в чемпионате страны. Сделаем всё, чтобы подойти к ней в хорошем состоянии. Мы хотим взять три очка в игре с «Оренбургом».

«Уфа»–«Спартак»

В стане красно-белых неспокойно. Москвичи растеряли очки в последних турах и увеличили отставание от лидеров до шести баллов. Болельщики уже требуют отставки главного тренера Олега Кононова и привычно ностальгируют по итальянцу Массимо Каррере. Каждый следующий матч может стать определяющим для «Спартака» и его наставника. Впереди игра с «Уфой», которая потихоньку сыгрывается после обновления состава. В прошлом туре команда зацепилась за ничью в игре с московским «Динамо» (0:0).

— Со «Спартаком» будет очень тяжелая игра, — поделился с «Известиями» полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани. — Но мы будем играть дома при своих болельщиках и сделаем всё, чтобы победить. Хороший ли это момент для нас с учетом разговоров вокруг «Спартака»? Для нас не бывает хороших моментов — каждая игра тяжелая. Будем бороться и посмотрим, что из этого получится.

Также в 10-м туре РПЛ пройдут матчи «Ахмат» – «Крылья Советов», «Динамо»–«Сочи» и «Арсенал»–«Урал».