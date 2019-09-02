Позади Москва: столичные клубы выбыли из лидирующей группы РПЛ

В рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Юрия Жиркова. Действующие чемпионы России набрали 17 очков и присоединились к лидирующей группе в составе «Краснодара» и «Ростова». На одно очко от них отстает ЦСКА, который добился волевой выездной победы над «Арсеналом». «Локомотив» и «Спартак» теперь делят 5–6 место, имея в своем активе по 14 баллов.

«Урал»–«Краснодар»

Пока четыре из пяти лидирующих команд играли друг с другом, «горожане» отправились на выезд в Екатеринбург. Матч кубанцев с «Уралом» получился ярким и драматичным. «Шмели» дважды отыгрывались, но «Краснодар» всё-таки дожал оппонента (4:2). В итоге «быки» остались на первой строчке в РПЛ и уйдут на паузу в лидерах.

— Было много разговоров о неудаче «горожан» в Лиге чемпионов, — отметил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Приятно, что у них не возникло никаких проблем, и команда добилась отличной победы. Кубанцы потихоньку, шаг за шагом, идут к своей цели. За 11 лет клуб проделал серьезный путь и теперь борется за Лигу чемпионов и призовые места. Это не может не радовать.

«Локомотив»–«Ростов»

Днем ранее в Москве сошлись два клуба из первой пятерки. В игре не было фаворитов, но поначалу «Локомотив» смотрелся лучше. По ходу встречи «Ростов» сумел перехватить преимущество, забив хозяевам поля два мяча. Затем «железнодорожники» отчаянно пытались отыграться и даже смогли забить один гол, но на большее их не хватило. Хотя в самой концовке «Локо» вполне мог уйти от поражения. Лука Джорджевич бил фактически в пустые ворота с метра, но защитник дончан Евгений Чернов в падении спас свою команду от гола.

— Великолепный исход матча, — заявил «Известиям» полузащитник «Ростова» Матиас Норман. — Было немного трудно в концовке. На нас давили, но мы хорошо оборонялись. В итоге нам удалось победить и увезти из Москвы важные три очка.

Статус матча подтверждали и высокопоставленные гости, присутствовавшие на стадионе. На трибунах арены в Черкизово был скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, который отвечает за поиск талантливых игроков из Восточной Европы. Неизвестно, за кем конкретно он следил. Также на игре был замечен известный израильский тренер Авраам Грант. В 2008 году специалист довел лондонский «Челси» до финала Лиги чемпионов. Грант уехал с матча в сопровождении российского агента Германа Ткаченко.

— Это была интересная игра, — прокомментировал «Известиям» Авраам Грант. — В первой половине матча «Локомотив» был не так хорош. Но эта команда обладает топовыми и умными футболистами.

«Ростов» вместе с «Краснодаром» уйдет на первую паузу в чемпионате России в роли лидера. А форвард дончан Эльдор Шомуродов на данный момент является лучшим бомбардиром лиги — на счету узбекского форварда семь мячей в восьми турах.

— С учетом того, что мы уходим на паузу в лидерах, эту часть сезона, безусловно, можно назвать удачной для «Ростова», — подчеркнул «Известиям» Эльдор Шомуродов.

«Спартак»–«Зенит»

Заключительный матч тура был самым ярким по вывеске. Сошлись не только принципиальные соперники, но и соседи по турнирной таблице. Победитель встречи имел шанс присоединиться к группе лидеров. Этой возможностью воспользовался «Зенит». Москвичи большую часть времени выглядели получше, но питерцы сумели реализовать свой шанс. Еще в первом тайме Юрий Жирков прекрасным дальним ударом вывел сине-бело-голубых вперед. В итоге этот мяч оказался единственным.

— «Спартак» в матче с «Зенитом» удивил, — признался «Известиям» бывший владелец красно-белых Андрей Червиченко. — Думал, москвичи выдержат такую интенсивность максимум один тайм. Темп, который они продемонстрировали в первой половине игры обескуражил «Зенит». Несмотря на поражение, это одна из лучших игр красно-белых в сезоне. Они были хороши по движению и по мысли. Жирков же, наверное, передал привет бывшему наставнику «Спартака» Олегу Романцеву, который когда-то не взял его в свою команду (специалист наблюдал за матчем с трибуны).

«Арсенал»–ЦСКА

Туляки и армейцы были главными преследователями лидирующей пятерки и имели по 13 очков. Поэтому матч был крайне принципиален для обеих команд. ЦСКА начал неудачно и пропустил первым. Тем не менее подопечные Виктора Гончаренко сумели собраться и добыть волевую победу. Символично, что победный гол забил новобранец красно-синих Седерик Гогуа. Ивуарийский защитник перешел в ЦСКА лишь на прошлой неделе из «Тамбова» всего за €400 тыс. Многие скептически восприняли этот переход, но Гогуа сходу начал доказывать свою состоятельность.

— Мне это не просто приятно, я счастлив, — сказал «Известиям» представитель защитника Дмитрий Селюк. — И дело не только в Гогуа. Много хороших футболистов не попадают в клубы из-за непрофессионализма скаутов и экспертов. Седерика не выпускали на поле ни на минуту, когда он был в «СКА-Хабаровске», а при переходе в ЦСКА его обливали грязью. Только человек, который разбирается в футболе, как президент армейцев Евгений Гинер, может наплевать на этот словесный бред и сделать правильный выбор. Спасибо ему, генеральному директору красно-синих Роману Бабаеву и главному тренеру Виктору Гончаренко. Гогуа провел с командой всего день, но наставник поверил в него, доверил место в составе, и Седерик не подвел.

Также в рамках восьмого тура «Ахмат» сыграл вничью с «Тамбовом» (1:1), «Рубин» был разгромлен «Сочи» (0:3), «Оренбург» победил «Уфу» (2:1), а «Крылья Советов» и «Динамо» не порадовали зрителей забитыми мячами.