Пятеро одного ждут: РПЛ может получить нового лидера

Восьмой тур чемпионата России станет последним перед перерывом на игры национальных сборных. Сейчас в турнирной таблице РПЛ сложилась уникальная ситуация: «Краснодар», «Спартак», «Ростов», «Локомотив», а также «Зенит» успели набрать по 14 очков и делят первое–пятое места. Но уже по итогам грядущих выходных ситуация может кардинально измениться, ведь четыре из пяти лидеров проведут очные матчи.

«Локомотив»–«Ростов»

«Железнодорожники» набрали отличную форму и в последний раз проигрывали в июле. Пока не начались еврокубковые матчи, у них приемлемый график и они чувствуют себя вполне комфортно. «Ростов» же — самый неожиданный клуб в списке лидеров. Дончане уже не первый раз здорово начинают сезон. Вопрос только в том, насколько им хватит сил в этом розыгрыше РПЛ.

— Ситуация с пятью лидерами РПЛ меня не удивляет, она меня радует, — признался «Известиям» генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — Для зрителей и болельщиков это фантастика. А если это приносит им удовольствие, то это ровно то, для чего мы работаем. Сколько продержится такая конкуренция? Думаю, что до зимы. Не знаю, продолжат ли лидировать все пять клубов, наверное, кто-то отвалится. Не люблю давать прогнозы, а вы меня разводите на гадание на кофейной гуще. Но мне кажется, что до нового года будет точно упорная борьба. А после зимней паузы посмотрим. Там уже другая физическая готовность, другая подготовка к сезону, всё-таки пауза побольше.

«Спартак»–«Зенит»

Главным матчем тура станет российская классика. В этот раз встреча между «Спартаком» и «Зенитом» будет иметь не только исторический подтекст, но и может серьезно повлиять на турнирную таблицу. Питерцев в последнее время штормит. Собственно говоря, неожиданные осечки сине-бело-голубых с «Ахматом» и «Уфой» и позволили появиться интриге в борьбе за первое место. Москвичи же, напротив, набрали ход во внутреннем первенстве и имеют трехматчевую победную серию.

— Считаю, что такие матчи всегда идут особняком, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-защитник «Спартака» Мартин Йиранек. — Думаю, шансы здесь равны, победить может любая команда. Однако красно-белые будут иметь небольшое преимущество за счет своего поля. У москвичей появился командный дух, все ребята действуют как единый коллектив. «Зенит» же, наверняка, захочет реабилитироваться за неудачи в последних турах.

«Урал»–«Краснодар»

Очные встречи лидеров — отличный шанс для «Краснодара» единолично возглавить таблицу. Это станет возможно при ничейных результатах в двух параллельных матчах и победе над екатеринбуржцами. «Урал» нестабилен, но очень опасен. «Шмели» — одна из самых забивных команд чемпионата (наравне с «Локомотивом» и «Ростовом»), в их активе уже по 12 мячей.

— Слежу за чемпионатом России, — рассказал «Известиям» экс-защитник «Краснодара» Душан Анджелкович. — Эта одна из лучших лиг, очень интересное соперничество и борьба. Кубанцы уже несколько лет являются одними из лидеров, борются за призовые места и нынешний розыгрыш не исключение. Думаю, что «Урал» не должен стать преградой к целям «Краснодара» и «горожане» смогут выиграть.

«Арсенал»–ЦСКА

Не менее интересное противостояние состоится и в Туле. В очной встрече сойдутся два главных преследователя лидирующей группы. «Арсенал» и ЦСКА отстают от них лишь на одно очко. Теоретически «оружейники» или «армейцы» также могут возглавить турнирную таблицу уже по итогам восьмого тура. В прошлом сезоне команды обменялись победами ЦСКА выиграл дома — 3:0, а затем «Арсенал» взял уверенный реванш (2:0).

— Все команды идут фактически впритык, — сказал «Известиям» именитый тренер Сергей Силкин.— Думаю, это происходит из-за того, что каждая бьется до конца. Матч между ЦСКА и «Арсеналом» будет за шесть очков. Трудно прогнозировать результат, но, мне кажется, что игра должна получится очень яркой и интересной.

Также в восьмом туре пройдут матчи «Крылья Советов» – «Динамо», «Уфа»–«Оренбург», «Рубин»–«Сочи» и «Ахмат»–«Тамбов». Затем чемпионат уйдет на двухнедельный перерыв и возобновится только в середине сентября.