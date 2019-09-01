На карандаше: скаут «Манчестер Юнайтед» посетил игру «Локо» - «Ростов»

По информации «Известий», на матче восьмого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Ростовом» присутствовал скаут «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Крсто Килибарда. Представитель английского гранда наблюдал за матчем с трибуны стадиона в Черкизово. Неизвестно, за кем конкретно он следил. Ранее не сообщалось об интересе МЮ ни к одному из игроков обеих команд.

Матч закончился победой «Ростова» со счетом 2:1. Благодаря этому дончане поднялись на первое место в чемпионате России. А их форвард Эльдор Шомуродов оформил дубль и с семью мячами вышел на первое место в таблице бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сербский скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда отвечает за поиск талантливых игроков из Восточной Европы. В этом сезоне его уже замечали на игре чемпионата России между «Рубином» и ЦСКА. В том матче армейцы победили (1:0), а гол записал на свой счет форвард Федор Чалов. Этим летом было много слухов о том, что он может продолжить свою карьеру в Англии.

В «Манчестер Юнайтед» за всю историю клуба играл лишь один россиянин — Андрей Канчельскис. Полузащитник выступал за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. С МЮ Канчельскис успел выиграть Суперкубок Европы (1991), две золотые медали чемпионата Англии (1993, 1994), Кубок Англии (1994), Кубок английской лиги (1992) и два Суперкубка Англии (1993, 1994). Хавбек провел за «Юнайтед» 120 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 13 голевых передач.

Всего же в Англии выступали восемь российских футболистов. Голкипер Дмитрий Харин играл за «Челси» (1992–1999) и «Хорнчерч» (2003–2004). Хавбек Алексей Смертин выступал за «Челси» (2003–2006), «Портсмут» (аренда 2003–2004), «Чарльтон» (аренда 2005–2006) и «Фулхэм» (2006–2008). А после удачного выступления сборной России на чемпионате Европы 2008 года (бронзовые медали) в АПЛ высадился целый десант отечественных футболистов. За «Тоттенхэм» играл Роман Павлюченко (2008–2012), за «Арсенал» — Андрей Аршавин (2009–2013), за «Челси» — Юрий Жирков (2009–2011), за «Эвертон» — Динияр Билялетдинов (2009–2012). Чуть позже в Англию также переехал и Павел Погребняк. Он успел поиграть за «Фулхэм» (2012) и «Рединг» (2012–2015).