Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА–«Краснодар»

Ещё вчера обе команды стартовали на групповой стадии Лиги Европы, проведя выездные встречи. «Краснодар» играл со швейцарским «Базелем», а ЦСКА — с болгарским «Лудогорцем». А уже послезавтра армейцы и «быки» будут противостоять друг другу во внутреннем первенстве. Оба коллектива сейчас находятся в группе лидеров чемпионата России и намерены бороться за самые высокие места. Результат предстоящей встречи будет крайне важен для обоих клубов с точки зрения их перспектив в борьбе за золотые медали РПЛ.

22 сентября, 19:00. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч Премьер»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Автомобилист»–«Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИ/Зураб Джавахадзе

Красно-белые на старте первого сезона под руководством Олега Знарка одержали две яркие победы над ярославским «Локомотивом» (5:2) и рижским «Динамо» (5:1), а остальные встречи проиграли, но либо в овертайме, либо в основное время с минимальным счетом. Лишь последний матч на выезде против казахстанского «Барыса» закончился разгромом (0:3). В нем «Спартак» играл без своего главного тренера, не поехавшего на гостевую серию по состоянию здоровья. Не будет Знарка на скамейке и во время завтрашней встречи с екатеринбургским «Автомобилистом», лидером Восточной конференции, хоккеисты которого набрали приличную форму.

21 сентября, 15:00. Стадион «Уралец» (Екатеринбург). Прямая трансляция на «КХЛ ТВ»

Волейбол. Чемпионат Европы. 1/8 финала. Россия–Греция

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Наша команда довольно легко прошла групповой этап, выиграв пять матчей из пяти и завоевав первое место. Теперь ей предстоит встреча с не самым сильным соперником в лице сборной Греции. Игра состоится уже завтра. В случае успеха подопечные Туомаса Саммелвуо выйдут в четвертьфинале на победителя матча Словения–Болгария. Хозяев турнира словенцев мы уже обыгрывали в группе, поэтому будем считаться фаворитами и в плей-офф. Если Россия не допустит ненужных ошибок, то уже в середине следующей недели выйдет в полуфинал, где поборется за медали чемпионата Европы, действующим победителем которого и является.

21 сентября, 18:30. Арена «Стожице» (Любляна, Словения). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Бокс. Чемпионат мира. Полуфиналы и финалы

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

От России до полуфиналов дошли Глеб Бакши (69–75 кг), Муслим Гаджимагомедов (81–91 кг), Андрей Замковой (63-69 кг), Максим Бабанин (свыше 91 кг). Таким образом, у нашей страны уже гарантированно имеются четыре бронзовые медали. Однако весь квартет наших боксеров явно не собирается довольствоваться малым, и сегодня попытается пройти в финалы. Муслим Гаджимагомедов встретится с болгарином Радославом Панталеевым. Супертяжеловесу Максиму Бабанину предстоит схватка с узбеком Баходиром Жалоловым. Бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне Андрей Замковой будет биться с Аблайханом Жусуповым из Казахстана. А Глеб Бакши столкнётся с бразильцем Консейсао Соузой. Финалы состоятся завтра.

20 сентября, 15:00–8:00, 19:00–22:00, полуфиналы. 21 сентября, 19:00, финалы. МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Теннис. Мужчины. St. Petersburg Open. Четвертьфиналы, полуфиналы, финал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Традиционный престижный турнир в Санкт-Петербурге в нынешнем сезоне собрал всех сильнейших российских теннисистов. Особое внимание болельщиков будет приковано к Даниилу Медведеву, который за последний месяц в мировом рейтинге поднялся на четвертое место. Сделать это удалось за счет сверхуспешного турне по Северной Америке, где россиянин дважды играл в финалах турнира ATP в Вашингтоне и Монреале, затем выиграл первый в карьере «Мастерс» в Цинциннати, а в сентябре добрался до финала US Open. Там 23-летний теннисист едва не обыграл легендарного Рафаэля Надаля и принес стране первый за почти 15 лет выход в решающий матч турнира «Большого шлема». Помимо Даниила в Северной столице выступает еще одна звезда — Андрей Рублёв. Конечные стадии соревнования пройдут в ближайшие три дня.

20-22 сентября, 13:00 - 20:00. КСК «Сибур Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч! Страна»

«Формула-1». Чемпионат мира. Гран-При Сингапура

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Российский автогонщик Даниил Квят продолжает держаться в первой десятке общего зачета сезона и набирать очки почти в каждой гонке. Правда, предыдущий этап в Италии оказался для пилота «Торо Россо» неудачным — на трассе в Монце 25-летний спортсмен сошел с дистанции на одном из последних кругов, хотя качественно проводил заезд. Теперь россиянин попытается реабилитироваться в Сингапуре — последнем Гран-при перед поездкой на родину. Уже на следующей неделе «Королевские гонки» пройдут на автодроме в Сочи.

20 сентября: 11:30; 15:30, свободная практика. 21 сентября: 13:00, свободная практика; 16:00, квалификация. 22 сентября, 15:10, гонка. Прямые трансляции на «Матч ТВ»