Есть спрос: Кокорин и Мамаев продолжат карьеру в РПЛ

Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые почти год провели под стражей, будут выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если они проявят трудолюбие и поставят цель вернуться на топ-уровень, то, вполне возможно, смогут вновь получить вызов в национальную сборную. 17 сентября футболисты выходят на свободу по УДО. Положительная характеристика от начальника колонии повлияла на решение суда. Заключенные вели себя примерно, активно участвовали в жизни исправительного учреждения, а недавно даже создали в колонии футбольную команду «Золотой лев» и сыграли товарищеский матч с местной командой.

Без УДО Мамаев вышел бы на свободу 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря. Пока неизвестно, какое футбольное будущее ждет игроков, но без работы они точно не останутся. В этом уверен почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

— Они провели без профессионального футбола почти год, но у меня нет сомнений, что оба продолжат играть в клубах Премьер-лиги, — рассказал он «Известиям». — Другое дело — смогут ли они вернуться на тот уровень, чтобы вновь вызываться в национальную сборную. Всё будет зависеть от двух факторов. Первый — это талант, который у обоих, безусловно, есть. Второй — трудолюбие. Если вернуться на топ-уровень будет главной целью их жизни и они станут тренироваться на пределе своих возможностей, то всё возможно. Если они будут воспринимать футбол как работу и обеспечение высокого жизненного уровня, то о сборной можно забыть.

Вячеслав Колосков напомнил истории двух знаменитых советских футболистов, отбывавших тюремное наказание. Эдуард Стрельцов отсидел почти пять лет, Юрий Севидов — четыре года. И оба вернулись в футбол. Севидов еще два года поиграл на уровне высшей лиги за «Кайрат», а Стрельцов сумел успешно продолжить карьеру, выиграв чемпионат и Кубок СССР в составе «Торпедо», дважды стал лучшим игроком сезона. Стрельцову даже удалось вернуться в сборную СССР, где в те годы была сумасшедшая конкуренция.

— Практика советского футбола показывает, что профессиональные спортсмены выходили из мест лишения свободы и потом вновь «феерили», — продолжил Вячеслав Колосков. — Я говорю про Эдуарда Стрельцова и Юрия Севидова. И у них была гораздо более длительная отсидка, чем у Кокорина и Мамаева. Я был свидетелем этого, так что смело могу сказать: возвращение возможно.

Срок контракта Кокорина с «Зенитом» истек минувшим летом. Соглашение Мамаева с «Краснодаром» рассчитано до конца декабря, и клуб намерен досрочно прекратить сотрудничество.

Желание подписать контракты с обоими футболистами уже изъявили несколько клубов РПЛ: «Урал», «Сочи», «Крылья Советов».

— Я верю, что они смогут выступать на уровне РПЛ, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный чемпион Англии Андрей Канчельскис. — Роман Еременко пропустил два года (был дисквалифицирован за употребление кокаина), а сейчас он один из лидеров «Ростова». Кокорин и Мамаев не менее талантливые футболисты. Думаю, остаток этого сезона они проведут в клубах-середняках, а вот уже летом 2020 года могут пойти на повышение.

По мнению экс-врача «Спартака» и сборной России Юрия Василькова, Кокорин и Мамаев будут готовы выйти на поле уже после зимней паузы в чемпионате.

— Важно, что им есть куда идти, половина клубов РПЛ готовит им предложения, — пояснил «Известиям» Юрий Васильков. — На этот «товар» есть спрос, и большой. В первую очередь футболистам важно подготовить мышечный аппарат, за это время в организме произошли значительные изменения. Думаю, что уже через три-четыре месяца они смогут вернуть былую форму и выходить в играх чемпионата России весной 2020 года. Как говорится, мастерство не пропьешь. К тому же они довольно молоды: Кокорину нет даже 30. Плюс психологически они на подъеме. Они вышли на свободу — это большой стимул работать и показать себя с лучшей стороны.

Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года участвовали в двух драках в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, а также директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Полгода они провели в СИЗО «Бутырка», а 8 мая были осуждены (13 июня Мосгорсуд отклонил апелляцию): братья Кокорины — на полтора года, а Мамаев и Протасовицкий — на год и пять месяцев. Кокорина и Мамаева в начале июля отправили в колонию в Алексеевке Белгородской области.