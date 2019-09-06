УДОвлетворили: Кокорин и Мамаев досрочно выходят на свободу

После выхода на свободу футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву понадобится несколько месяцев для того, чтобы вновь начать играть на профессиональном уровне. Помешать сделать это до зимы им может не только физическая форма, утраченная после почти года, проведенного в изоляции, но и нюансы процедуры заявок игроков клубами.

В пятницу Алексеевский суд Белгородской области принял решение об условно-досрочном освобождении двух бывших футболистов сборной России. Заседание проходило на территории исправительной колонии №4, где оба спортсмена отбывали наказание.

Драка и тюрьма

8 октября 2018 года в семь часов утра Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий около ночного клуба рядом с метро «Маяковская» избили гражданина Белоруссии Виталия Соловчука. Позднее выяснилось, что пострадавший работал водителем журналистки «Первого канала» Ольги Ушаковой - в то утро он ждал её около соседней гостиницы. После избиения врачи больницы имени Боткина зафиксировали у Виталия Соловчука сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

С1 Павел Мамаев на заседании суда, февраль 2019 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Буквально через несколько часов братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий устроили драку в кафе на Большой Никитской улице. В ней пострадал директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак. В ходе потасовки ему был нанесён удар стулом по голове.

По обоим эпизодам было заведено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». 10 октября обвинение было переквалифицировано на статью 213 - «Хулиганство». В тот же день все четверо были помещены под стражу, а 11 октября Тверской районный суд города Москвы арестовал их на два месяца. 18 октября задержанным были предъявлены обвинения. 21 декабря к обвинению Кокорина и Мамаева добавилась более тяжкая статья - «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский районный суд города Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы, а Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александр Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам с отбыванием в колонии общего режима. 4 июля братья Кокорины и Мамаев были этапированы в Белгородскую область.

С2 Александр Кокорин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В дальнейшем они подали ходатайство об УДО, которое и было удовлетворено в пятницу. Решение суда вступит в силу через 10 дней. Александр Протасовицкий отбывает наказание в колонии в Брянской области. Его прошение об условно-досрочном освобождении будет рассмотрено во вторник, 10 сентября.

Отдых до зимы

В последние годы бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев выступали за петербургский «Зенит» и ФК «Краснодар» соответственно. Клубы отреагировали на эту историю по-разному. Слова в поддержку Кокорина высказали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и большинство футболистов команды, а также руководство в лице тогдашнего генерального директора Сергея Фурсенко. Сменивший его в феврале Александр Медведев сделал аналогичные заявления. Он подчёркивал, что «Зенит» намерен продолжить сотрудничество с футболистом после его освобождения.

«Краснодар», напротив, жёстко осудил поступок Павла Мамаева и даже заявил о намерении расторгнуть контракт с 30-летним футболистом. Соответствующее заявление было подано в палату по разрешению споров РФС, однако оно не может быть рассмотрено в период нахождения сотрудника клуба в заключении.

Стоит отметить, что летом 2019 года у Александра Кокорина истёк контракт с «Зенитом». Однако Сергей Семак и Александр Медведев ещё весной не раз заявляли, что предложат 28-летниму нападающему новое соглашение, когда он выйдет на свободу. Сегодня гендиректор клуба подтвердил это намерение.

С3 Сергей Семак и Александр Кокорин Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Однако, по мнению экспертов, выход на поле игрока нынешней осенью маловероятен. Трансферный период уже завершён, следующее окно откроется только зимой. А правила, позволяющие заявить футболиста вне регистрационного периода, на ситуацию с Кокориным не распространяются.

- Трансферное окно в России закрылось 2 сентября, - объяснил «Известиям» спортивный юрист Антон Смирнов. - Заявка свободного агента, у которого в период регистрационного периода закончился трудовой договор, возможна только в том случае, если клуб подаст заявление в комитет по статусу РФС в первые 14 дней после закрытия трансферного окна - то есть, до 16 сентября включительно. Но для этого клубу и футболисту нужно подписать трудовой договор.

В соответствии со статьёй 61 ТК РФ, «трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если иное не установлено настоящим кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя».

- Может ли Кокорин приступить к своим обязанностям в Зените до 16 сентября? Очевидно, что нет. Может ли он в принципе подписать трудовой договор до 16 сентября, находясь в статусе осуждённого? Большой вопрос, - считает юрист. - В колонии, где осуждённые трудятся и официально получают за это деньги, с ними не подписываются трудовые договоры. Регистрация футболиста для участия в чемпионате предполагает наличие договора с клубом. Может ли трудовой договор с клубом начать действовать для Кокорина в период нахождения в колонии? Скорее нет, чем да. Поэтому в данном случае всё-таки трудовой договор должен считаться вступившим в силу с момента фактического допущения футболиста к работе. Это может произойти только тогда, когда решение об УДО вступит в силу - не ранее 17 сентября.

С4 Павел Мамаев в матче чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» 7 октября 2018 года, за день до происшествия Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

По мнению юриста, попытки провести процедуру заявки футболиста в ближайший срок может создать прецедент, который позволит клубам злоупотреблять своими правами.

- Документы в Комитет по статусу должны быть поданы до 16 сентября, - резюмировал Антон Смирнов. - Среди этих документов должен быть трудовой договор. Важно, чтобы он был именно на момент подачи, а не на момент рассмотрения Комитетом. Понятно, что рассмотрение будет после 17 сентября. Если же комитет допустит подачу заявления клубом без трудового договора, и клуб предоставит его к дате рассмотрения комитетом или к дате заявки в РПЛ после решения комитета, это будет нарушением и позволит клубам в дальнейшем злоупотреблять своими правами.

Восстановление

Впрочем, помимо формальных процедур немаловажную роль играет и функциональное состояние футболистов. После года в СИЗО и колонии Кокорин и Мамаев растратили физическую форму, позволяющую им играть на уровне Премьер-лиги. И для того, чтобы привести себя в полную боевую готовность, им понадобится не один месяц.

С2 Александр Кокорин и Павел Мамаев на футбольном матче между командами «Золотой лев» и «Салют» в Исправительной колонии - 4 города Алексеевка Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

- Они не сидели без дела в заключении, но это вообще не в счёт, - поделился с «Известиями» главный специалист департамента здравоохранения по спортивной медицине, экс-врач сборной СССР и России Зураб Орджоникидзе. - Да, они выполняли какую-то работу, старались поддерживать физическую форму, но это ничего не значит. Поэтому и Кокорину, и Мамаеву понадобится немало времени, чтобы вернуть былую форму. Тем более, у Александра ещё в прошлом году были проблемы с коленным суставом. Он восстановился и начал выходить на поле только в последних матчах перед заключением под стражу. И это повреждение могло усугубиться в заключении. Так что его и Павла ждёт непростой процесс физического восстановления, но они профессионалы и могут добиться успеха. Другого выхода нет - не уходить же им из футбола.

Павел Мамаев в 2006 году в 17 лет дебютировал в РФПЛ в составе московского «Торпедо». В 2007 году перешёл в ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России и трижды завоёвывал Кубок России. С 2013 года выступал за «Краснодар». За сборную России играл на Евро-2016.