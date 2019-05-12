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Не СИЗОн: Александр Кокорин не останется в следственном изоляторе

Футболист не хочет воспользоваться возможностью отбыть срок в уже знакомом ему месте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Футболист «Зенита» Александр Кокорин не намерен досиживать свой срок в СИЗО. Об этом «Известиям» заявил его адвокат Андрей Ромашов. В середине недели суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам заключения. После того как решение вступит в законную силу, осужденного отправят отбывать наказание в колонию общего режима. Возможность остаться в изоляторе, которую допускает закон, Кокорина не интересует.

Согласно ч. 1 ст. 77 УИК РФ, в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не больше пяти лет, которым отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Такое решение может принять начальник СИЗО при наличии письменного согласия осужденного.

— Встречалось судейство и жестче, — прокомментировал «Известиям» приговор суда адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов. — Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее.

Александр Кокорин находится в СИЗО с октября 2018 года. Экс-игрок сборной России попал туда после скандальной драки в одном из московских кафе. День, проведенный в следственном изоляторе, засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом с точки зрения закона Кокорин отбыл уже 10,5 месяца заключения из 18.

Других участников дела также ждут реальные сроки заключения. Футболист «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам. Двое других фигурантов дела — друг футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина Кирилл — получили год и пять месяцев и год и шесть месяцев заключения соответственно. Адвокаты всех осужденных уже заявили о намерении обжаловать решение суда.

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