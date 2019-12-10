Весна или ничего: что требуется «Зениту» для выхода в плей-офф ЛЧ

На финише группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» оказался в крайне непростом положении. Сине-бело-голубые идут в квартете вторыми и в последнем туре сыграют на выезде с португальской «Бенфикой». Но даже победы над «орлами» может не хватить питерцам для выхода в плей-офф. Их судьба решится в параллельном матче между «Лионом» и «РБ». «Известия» объясняют все тонкости регламента ЛЧ.

Есть несколько благоприятных раскладов для «Зенита». Питерцы точно гарантируют себе выход в плей-офф, если наберут больше очков, чем «Лион». А если и российский, и французский клубы победят, то у трех команд будет по десять баллов. Тогда придется считать очки в очных матчах трех лидеров группы — подопечные Сергея Семака в этой ситуации уступят и «РБ», и «Лиону». Добавляет сложностей и то, что немецкий клуб уже точно гарантировал себе путевку в плей-офф и в последнем матче не будет столь мотивирован.

Помимо этого, перед игрой с «Бенфикой» у «Зенита» произошли серьезные потери. Защитник Ярослав Ракицкий и хавбек Далер Кузяев пропустят встречу из-за перебора желтых карточек.

— Надеюсь, их отсутствие серьезно не повлияет на игру, — заявил «Известиям» голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после победы над «Динамо» в РПЛ (3:0). — Хотя Ярик (Ракицкий. — «Известия») — наш основной защитник, но у нас в центре обороны есть еще Йордан Осорио. Он тоже качественный футболист. Ситуация, естественно, сложная, но мы будем играть только на победу. Другого варианта просто нет. Тяжело ли проводить последний матч перед отпуском? Мы пока об отдыхе даже не думаем, сконцентрированы на матче с «Бенфикой».

Также «Зенит» может пройти дальше, сыграв вничью, если в параллельной встрече «Лион» не обыграет «РБ». Дело в том, что при равенстве очков с французами питерцы будут идти выше в таблице благодаря очным встречам. В Лионе была зафиксирована ничья (1:1), а дома подопечные Сергея Семака одержали победу (2:0).

— Будем надеяться, что «Зенит» преодолеет групповой этап Лиги чемпионов, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной России Роман Павлюченко, долгое время выступавший за «Спартак». — Это наша российская команда, на международной арене надо отказываться от клубных пристрастий и поддерживать всех соотечественников. Поэтому очень бы хотелось, чтобы питерцы продолжили свой путь в еврокубках, был бы этому очень рад.

Любопытно, что «Зенит» имеет шансы выйти в плей-офф даже в случае поражения, но для этого необходим синхронный провал и у «Лиона». Тогда эти команды, а также «Бенфика», будут иметь в активе по семь очков. И здесь уже правило с подсчетом очных встреч между ними пойдет на пользу россиянам. Питерцы окажутся выше и пройдут в весеннюю стадию Лиги чемпионов.

— Встреча «Бенфики» и «Зенита» должна получиться очень интересной, а интрига будет держаться до самого конца матча, — сказал «Известиям» португальский агент Пауло Барбоза. — Эта игра — решающая во всех смыслах для обеих команд, и напряжение будет серьезным. «Бенфика» сейчас выглядит очень сильно. Команда обрела уверенность в себе, чего не было ещё несколько месяцев назад. Уверен, матч выдастся очень сложным для обоих клубов.

Есть, конечно, вероятность, что этой игрой «Зенит» может завершить еврокубковую кампанию. Это произойдет, если питерцы проиграют «Бенфике» со счетом 0:2 или с разницей более двух мячей, а «Лион» наберет очки во встрече с РБ. Тогда португальцы обгонят команду Семака по разнице мячей в личных встречах, так как первый матч «Зенит» выиграл со счетом 3:1.

— Безусловно, «Бенфика» прибавила с момента прошлой встречи с «Зенитом», — отметил в беседе с «Известиями» владелец португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков. — У нее очень молодая команда, которая с каждой игрой выглядит сильнее. Судя по последним матчам в чемпионате Португалии, сейчас ее футболисты на ходу. Хотя и «Зенит» находится в отличной форме. С учетом сложности ситуации в турнирной таблице и определенной нервозности, думаю, что шансы у питерцев чуть выше. За счет своего опыта сине-бело-голубые должны быть более хладнокровны. А молодые ребята из «Бенфики» могут и не справиться с давлением. Но всё будет зависеть от того, какой план на игру выберут тренеры команд. Мне кажется, у «Зенита» будет больше возможностей победить, играя длинными передачами, забросами на Дзюбу и Азмуна, нежели комбинационным футболом.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет уже 16 декабря.