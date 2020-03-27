Число заболевших коронавирусом в Австрии превысило 7 тыс.

В Австрии количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло 7399, от этой инфекции скончались 58 человек. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что наибольшее количество зараженных зафиксировано в федеральной земле Тироль на границе с Италией (1772 человек) и в Вене (1018 человек).

Ранее, 21 марта, газета Spiegel назвала горнолыжный курорт в австрийском Тироле одним из главных очагов распространения коронавируса в Европе.

Издание отмечает, что более половины граждан Норвегии с положительным тестом на COVID-19 и более трети зараженных датчан говорят, что посещали популярный курорт Пацнаун-Ишгль. Кроме того, в Германии также растет число заболевших после посещения этого места.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.