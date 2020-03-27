В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии коронавируса

Количество международных туристических поездок может сократиться на 20–30% по итогам текущего года в сравнении с аналогичным показателем 2019 года из-за пандемии коронавируса. Такой прогноз озвучили в пятницу, 27 марта, во Всемирной туристской организации (ВТООН) — специализированном учреждение Организации Объединенных Наций (ООН) по туризму.

«Принимая во внимание беспрецедентное введение ограничений на поездки по всему миру, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по туризму ожидает, что число иностранных туристов в 2020 году сократится на 20–30% по сравнению с показателями 2019 года», — говорится в пресс-релизе.

Подобное снижение числа турпоездок, согласно данным организации, может привести к снижению доходов международного туризма на $300–450 млрд, что составляет треть от показателя прошлого года, который достиг отметки $1,5 млрд. На основании этих статистических данных в ВТООН сделали вывод, что пандемия COVID-19 обойдется мировому туризму потерей показателей роста за 5–7 лет. Для сравнения организация отмечает, что показатель числа международных турпоездок во время финансового кризиса 2009 года сократился на 4%, а во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году — всего на 0,4%.

25 марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе оценила убытки российского туризма в случае летнего закрытия стран. По ее словам, выездной туризм России получит 25 млрд рублей убытков, если до сентября большинство туристических направлений не откроется.

О появлении нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, стало известно в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала пандемию инфекции.

По данным Worldometer на 27 марта, в мире зарегистрировано свыше 552 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.