Посольство РФ получило 15 тыс. обращений о желании граждан вернуться из Таиланда

Посольство РФ в Таиланде получило свыше 15 тыс. заявок от россиян, желающих вернуться на родину. Об этом российское диппредставительство сообщило в четверг, 26 марта, на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 14:00 26 марта 2020 года в посольство поступило более 15 тыс. заявок с данными о российских гражданах в Таиланде, в том числе о тех, кто не имеет возможности вернуться в Россию», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что список был передан в оперативный штаб МИД России для дальнейшей проработки и организации мероприятий по вывозу россиян из Таиланда. В посольстве выразили надежду на то, что соответствующие решения будут приняты в ближайшее время.

26 марта Таиланд полностью закрыл въезд в страну и выезд из страны всех иностранцев.

Согласно данным Worldometer, в Таиланде зафиксировано 1045 случаев заражения коронавирусом, при этом четыре человека скончались, а еще 88 ― выздоровели.

На брифинге 19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и возвращаться на родину. На официальных страницах посольства РФ в Венесуэле постоянно обновляется информация о свободных местах на рейсы для возвращения в Россию.

По оценке АТОР, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 26 марта, в мире зафиксировано свыше 491 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 22 тыс. пациентов умерли, вылечились более 118 тыс.