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Захарова заявила об отмене почти всех зарубежных командировок сотрудников МИДа

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Практически все визиты, переговоры и командировки сотрудников министерства иностранных дел РФ были отменены или перенесены. Об этом в четверг, 19 марта, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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«Хотела бы отметить, что почти все зарубежные командировки, визиты, переговоры руководства российского внешнеполитического ведомства и его среднего состава либо отменены, либо перенесены на более поздние сроки», ― цитирует ее «РИА Новости».

Также Захарова отметила, что в настоящее время все усилия МИД РФ сконцентрированы на оказании российским гражданам содействия по возвращению на родину из зарубежных стран, где распространяется коронавирус.

Ранее в этот день стало известно, что число зараженных по всей России достигло 199. За последние сутки выявлено 52 случая. 188 заболевших — россияне, 11 — иностранцы. За все время в стране не выявлено ни одной смерти от коронавируса.

Режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны, кроме Орловской, Тверской областей, а также Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Чечни. Это означает ограничения на проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умер 9351 человек.

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