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Иностранцам продлят срок действия российских виз из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Иностранцам продлят срок действия российских виз из-за коронавируса вне зависимости от цели пребывания. Об этом сообщили в четверг, 19 марта, в пресс-центре ведомства.

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Для этого иностранцам необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением, написанным в произвольной форме.

«Гражданам, прибывшим в Россию на основании визы, будет продлен срок ее действия, независимо от цели въезда в Россию. Если срок действия имеющейся визы уже истек, срок временного пребывания также будет продлен», — цитирует сообщение МВД «РИА Новости».

При этом гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории страны даже в том случае, если он уже истек.

По последним данным на 19 марта, в России за последние сутки число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 52, до 199. Среди заболевших — 188 россиян, 11 человек являются гражданами других стран. Летальных исходов с момента распространения COVID-19 в РФ не зафиксировано.

Все граждане, у кого подтвердился коронавирус, изолированы в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен, за ними будет установлен медицинский контроль. Под наблюдением врачей остаются более 22 тыс. человек. Пятеро пациентов в России уже выздоровели, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

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