Захарова заявила об одобрении ОАЭ пяти рейсов для вывоза россиян

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) одобрили пять рейсов для вывоза застрявших в стране россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 марта.

«Эмираты дали разрешение на 5 рейсов. Спасибо, Абу-Даби», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в этот день она отметила, что российское посольство еще не получило соответствующие документы на пролет.

С 25 марта ОАЭ полностью прекратили авиасообщение со всеми странами на фоне распространения коронавируса. После этого сразу несколько российских авиакомпаний сообщили, что власти Эмиратов отменили разрешения на вывозные рейсы из Дубая в РФ. В частности, рейс «Победы» был аннулирован, когда самолет уже находился в небе. Лайнер пришлось сажать в Махачкале.

В результате туристы из России оказались заблокированными в аэропорту Дубая. Перевозчики обратилась за помощью в МИД РФ.

По оценке АТОР, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 471,7 тыс. случаев заболевания, скончались 21,2 тыс. человек, вылечились более 114,7 тыс. пациентов.