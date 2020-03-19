Мишустин изменил поручение о полетах в США, ОАЭ и Великобританию

Председатель правительства России Михаил Мишустин внес изменения в поручение о временных ограничениях на полеты в США, Великобританию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте кабинета министров в четверг, 19 марта.

Так, с 20 марта регулярные рейсы из Москвы будут осуществляться в Дубай, а не в столицу ОАЭ Абу-Даби, как сообщалось ранее. Отправляться они будут из международного аэропорта Шереметьево (терминал F).

Кроме того, сохранятся чартерные рейсы для возвращения граждан ОАЭ и других государств в страну, а также россиян на территорию РФ.

Обеспечить введение изменений поручено Минтрансу России и Росавиации.

Накануне стало известно, что Мишустин поручил ввести временные ограничения на полеты в Великобританию, ОАЭ и США. Однако на тот момент авиасообщение сохранялось между Москвой и Абу-Даби.

Ограничения вводятся на фоне распространения в мире болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.