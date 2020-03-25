Прямой эфир

Более тысячи российских туристов вернулись из Доминиканской Республики

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На прошлой неделе на территории Доминиканы оставались около 3 тыс. граждан РФ. Сейчас уже треть из них успели вернуться в Россию, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Венесуэле — ближайшей дипмиссии к Доминиканской республике.

Покиньте размещение: почему россиян выселяют из отелей в Индии
Застрявшие в стране граждане РФ сообщают об агрессии местного населения

Из-за распространения коронавируса 19 марта президент Республики Данило Медина ввел режим ЧС на территории страны и принял решение закрыть все границы. Многие туристы оказались заблокированы, однако посольство при содействии координационного штаба МИД РФ постоянно занимается поиском альтернативных маршрутов.

«Более 1 тыс. российский туристов на момент 25 марта уже вернулись из Доминиканской Республики», — сообщил «Известиям» пресс-секретарь ближайшего к республике посольства России в Венесуэле Андрей Ряпосов.

Представитель дипмиссии подчеркнул, по-прежнему речь об эвакуации не идет. Несмотря на то, что Венесуэла и Доминиканская Республика не принимают регулярные пассажирские рейсы международных авиакомпаний, сохраняется возможность вернуться в Россию с пересадками. Маршруты прорабатываются посольством с учетом меняющейся обстановки.

25 марта министр здравоохранения Доминиканской Республики Р. Санчес Карденас заявил, что страна близка к переходу от третьей стадии (локальные очаги заболевания) к четвертной стадии распространения коронавируса — массовое заражение. Количество инфицированных выросло до 312 человек, зафиксировано 7 смертей. Не исключается ужесточение карантинных мер.

На брифинге 19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и возвращаться на Родину. На официальных страницах посольства РФ в Венесуэле постоянно обновляется информация о свободных местах на рейсы для возвращения в Россию.

1 марта сообщалось, что итальянский турист стал первым пациентом с коронавирусом в Доминиканской Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Azur Аir не получила от властей ОАЭ разрешение на вывозные рейсы
В МИДе назвали число обращений россиян на вывоз из других стран

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020