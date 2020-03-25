Более тысячи российских туристов вернулись из Доминиканской Республики

На прошлой неделе на территории Доминиканы оставались около 3 тыс. граждан РФ. Сейчас уже треть из них успели вернуться в Россию, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Венесуэле — ближайшей дипмиссии к Доминиканской республике.

Из-за распространения коронавируса 19 марта президент Республики Данило Медина ввел режим ЧС на территории страны и принял решение закрыть все границы. Многие туристы оказались заблокированы, однако посольство при содействии координационного штаба МИД РФ постоянно занимается поиском альтернативных маршрутов.

«Более 1 тыс. российский туристов на момент 25 марта уже вернулись из Доминиканской Республики», — сообщил «Известиям» пресс-секретарь ближайшего к республике посольства России в Венесуэле Андрей Ряпосов.

Представитель дипмиссии подчеркнул, по-прежнему речь об эвакуации не идет. Несмотря на то, что Венесуэла и Доминиканская Республика не принимают регулярные пассажирские рейсы международных авиакомпаний, сохраняется возможность вернуться в Россию с пересадками. Маршруты прорабатываются посольством с учетом меняющейся обстановки.

25 марта министр здравоохранения Доминиканской Республики Р. Санчес Карденас заявил, что страна близка к переходу от третьей стадии (локальные очаги заболевания) к четвертной стадии распространения коронавируса — массовое заражение. Количество инфицированных выросло до 312 человек, зафиксировано 7 смертей. Не исключается ужесточение карантинных мер.

На брифинге 19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и возвращаться на Родину. На официальных страницах посольства РФ в Венесуэле постоянно обновляется информация о свободных местах на рейсы для возвращения в Россию.

1 марта сообщалось, что итальянский турист стал первым пациентом с коронавирусом в Доминиканской Республики.