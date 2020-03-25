Azur Аir не получила от властей ОАЭ разрешение на вывозные рейсы
Российская авиакомпания Azur Аir не получила от властей ОАЭ разрешения на два вывозных рейса из Дубая. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает «РИА Новости».
Рейсы планировались к вылету еще 24 марта. На них в Москву и Красноярск должны были отправиться 536 российских туристов. Однако власти ОАЭ не дают разрешения на вылет.
Ранее 25 марта сообщалось, что пассажиры, ожидающие вылета из Дубая, с утра сидят в аэропорту в ожидании рейса. Однако у авиакомпании «Аэрофлот» нет разрешения на вылет.
В тот же день российская авиакомпания «Победа» получила отказ на вывозной рейс из Дубая. Она обратилась в МИД России за помощью после того, как Объединенные Арабские Эмираты отменили разрешение на вывозной рейс Дубай–Москва.
Вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.
По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 450 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 20 тыс. пациентов умерли, вылечились более 113 тыс.