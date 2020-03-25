Летчикам и бортпроводникам грозят вынужденные отпуска из-за коронавируса

На фоне закрытия международных направлений из-за пандемии COVID-19 авиакомпании в России будут вынуждены отправить в отпуск до половины членов экипажей воздушных судов. Об этом «Известиям» сообщили в профсоюзе летного состава России (ПЛС).

Авиакомпании предлагают персоналу активнее использовать плановые отпуска за прошлый год или отдыхать за свой счет. Если ограничения введут и на внутренних рейсах, перевозчикам придется начать сокращения, предупреждают эксперты.

По данным ПЛС на март 2020 года, в авиакомпаниях РФ трудится порядка 14,8 тыс. пилотов, их средний возраст составляет 46 лет. Общая численность работающих в стране членов летных экипажей (включая пилотов, штурманов, бортмехаников, радистов) — около 17,5 тыс. человек, бортпроводников — 21,7 тыс. человек.

Ежегодный отдых пилотов и бортпроводников при налете более 500 часов составляет 70 дней. Таким образом, неиспользованные отпуска позволят «перекрыть» 2–3 месяца, рассказал глава ПЛС Мирослав Бойчук. Как будет оплачиваться дальнейший вынужденный простой — неясно, отметил он.

Подробнее читайте в материале «Известий» 26 марта.