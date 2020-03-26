Непилотная погода: авиакомпании отправят в отпуска до 50% летного персонала

На фоне закрытия международных направлений из-за пандемии COVID-19 авиакомпании в России будут вынуждены отправить в отпуск до 50% членов экипажей воздушных судов. Об этом «Известиям» сообщили в Профсоюзе летного состава России (ПЛС). Авиакомпании предлагают персоналу активнее использовать плановые отпуска за прошлый год либо отдыхать за свой счет. Если ограничения введут и на внутренних рейсах, перевозчики будет вынуждены пойти на сокращения, предупреждают эксперты.

Внеплановый отдых

Авиакомпании отправят в плановые и внеплановые отпуска от 30 до 50% членов экипажей воздушных судов (ВС) — пилотов, бортмехаников, стюардесс, сообщил «Известиям» глава ПЛС Мирослав Бойчук.

Какой процент сотрудников авиакомпаний уйдет на каникулы, будет зависеть от условий конкретного перевозчика — количества зарубежных маршрутов, возможности переориентировать флот на внутренние линии, финансового положения и других факторов, добавил он. У чартерных перевозчиков, которые сегодня занимаются вывозом российских граждан из-за рубежа, в дальнейшем в отпуска может отправиться до 80% летного состава.

avia Фото: Global Look Press

Сотрудники прежде всего смогут использовать дни отпуска, оставшиеся с прошлого года, отметил он. У пилотов и бортпроводников ежегодный отдых — 70 дней при налете более 500 часов. Неиспользованные отпуска, по его оценкам, позволят «перекрыть» ближайшие 2–3 месяца. Как будет оплачиваться вынужденный простой после этого, пока неясно.

–– Тем, кто в нынешнем году еще не отработал достаточно времени для ухода на очередной плановый отдых, профсоюз предлагает разрешить внеплановый (в счет будущего отпуска), –– сказал Мирослав Бойчук.

По данным ПЛС на март 2020 года, в авиакомпаниях РФ трудится порядка 14,8 тыс. пилотов (включая около 2,6 тыс. вертолетчиков), средний возраст составляет 46 лет. Женщин-пилотов в российских авиакомпаниях всего около 200 человек, или 1,5%, из них более 100 –– в «Аэрофлоте». Общая численность работающих в стране членов летных экипажей (включая пилотов, штурманов, бортмехаников, радистов) — около 17,5 тыс. человек, бортпроводников — 21,7 тыс. человек.

Станут лишними

В «Уральских авиалиниях» сказали «Известиям», что согласны с оценкой ПЛС. Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова подчеркнула, что в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть перевозчика сократилась почти на 50%.

–– В сложившихся условиях делается всё возможное для сохранения штата сотрудников. Наземный персонал временно переведен на шестичасовой рабочий день. Корректировка произошла и в работе летных экипажей: пилотам и бортпроводникам предоставляются оплачиваемые отпуска по ранее утвержденному графику, –– сказала она.

авиа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авиакомпания, по ее словам, также рекомендует персоналу брать неоплачиваемые отпуска, прием новых сотрудников закрыт.

В Smartavia (до ребрендинга — «Нордавиа») не стали комментировать данные ПЛС.

–– Авиакомпания считает персонал наиболее ценным ресурсом, поэтому будет стараться максимально обезопасить его в текущей кризисной ситуации, –– сказал «Известиям» официальный представитель перевозчика Виктор Аношкин. Он добавил, что летный состав «находится только в плановых отпусках» (количество не уточнил), но прием новых сотрудников приостановлен.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова 16 марта говорила, что авиакомпания предложила воспользоваться отпусками тем, у кого есть задолженность по ним за прошлый год. И, по ее словам, многие это уже сделали.

Другие перевозчики на запросы на момент публикации не ответили.

авиа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Собеседник «Известий» в одной из чартерных авиакомпаний сказал, что вынужденный простой может образоваться с 1 апреля до 20-х чисел, когда будет запущена программа перевозок в курортные города РФ. При этом широкофюзеляжные самолеты, по его словам, «придется приземлить» до возобновления международного авиасообщения.

В Росавиации отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос относится к кадровой политике хозяйствующих субъектов. Близкий к ведомству источник сказал «Известиям», что на прошлой неделе в учреждения гражданской авиации была направлена телеграмма с просьбой предоставить данные о масштабах возможных сокращений и режимах неполной занятости. Сводных данных нет, поскольку ситуация меняется ежедневно, добавил он.

Справка «Известий» Как Россия ограничивала перелеты из-за COVID-19 С 1 февраля остановлено авиасообщение с Китаем, откуда началось распространение коронавируса (сохранялись отдельные рейсы «Аэрофлота). 28 февраля ограничения распространили на Иран, с 1 марта — на Южную Корею. С 13 марта были ограничены полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию. С 16 марта ограничения распространили на все страны ЕС, а также Норвегию и Швейцарию. 18 марта стоп-лист пополнили США, Великобритания и ОАЭ; в этот же день вступил в силу временный запрет на въезд в РФ иностранных граждан. 23 марта закрыты все воздушные пассажирские перевозки, кроме 146 маршрутов между Москвой и столицами государств. Ограничения на въезд иностранцев на фоне обострения эпидемиологической обстановки ввели также более 40 стран, включая ближайшие Казахстан, Узбекистан, Украину, Польшу.

По данным Международной ассоциации аэропортов (МАА), на 23 марта падение трафика на международных линиях достигло 80%. Многие другие государства из-за распространения коронавируса также ограничили транспортное сообщение с внешним миром. Это создало беспрецедентное давление на отечественные авиакомпании, которые лишились пассажиров в преддверии сезона отпусков. Ранее глава Росавиации оценивал потенциальные потери перевозчиков в 100 млрд рублей.

Авиакомпании при нынешней интенсивности полетов будут вынуждены отправить на отдых около 50% экипажей, уверен исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его мнению, это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке авиаперсонала. Но оттока пилотов за рубеж, как во время локального авиакризиса в 2016–2018 годах, не будет.

–– В Европе ситуация с коронавирусом еще хуже. Принять пилотов могли бы авиакомпании стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива, но последний в краткосрочной перспективе закрыт полностью, а ЮВА открывается медленно, –– сказал «Известиям» эксперт.

Если к закрытию международных линий добавятся ограничения на перелеты внутри страны, это неизбежно приведет к необходимости сокращений авиаперсонала, полагает Олег Пантелеев. С этим согласен глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Он добавил, что в сложившейся критической ситуации спасти авиаотрасль могут только «прямые денежные вливания» из бюджета.

Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал, что сейчас прорабатываются меры поддержки авиаотрасли. Среди них — временный запрет на увеличение аэропортовых сборов, снижение ставок по лизингу самолетов, продление нулевой ставки НДС на внутренние перевозки в обход Москвы, а также прямые субсидии из казны (суммы не назывались). В кабмине также заявили о налоговых каникулах для авиакомпаний и туроператоров. Согласно правительственному плану противодействия негативному влиянию пандемии COVID-19 на экономику, на борьбу с распространением инфекции и поддержку наиболее пострадавших отраслей направят до 300 млрд рублей.