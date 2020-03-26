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Непилотная погода: авиакомпании отправят в отпуска до 50% летного персонала

Кризис из-за коронавируса оставил сотрудников отрасли без работы
Фото: ТАСС/Дмитрий Ефремов
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Непилотная погода: авиакомпании отправят в отпуска до 50% летного персонала
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На фоне закрытия международных направлений из-за пандемии COVID-19 авиакомпании в России будут вынуждены отправить в отпуск до 50% членов экипажей воздушных судов. Об этом «Известиям» сообщили в Профсоюзе летного состава России (ПЛС). Авиакомпании предлагают персоналу активнее использовать плановые отпуска за прошлый год либо отдыхать за свой счет. Если ограничения введут и на внутренних рейсах, перевозчики будет вынуждены пойти на сокращения, предупреждают эксперты.

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Внеплановый отдых

Авиакомпании отправят в плановые и внеплановые отпуска от 30 до 50% членов экипажей воздушных судов (ВС) — пилотов, бортмехаников, стюардесс, сообщил «Известиям» глава ПЛС Мирослав Бойчук.

Какой процент сотрудников авиакомпаний уйдет на каникулы, будет зависеть от условий конкретного перевозчика — количества зарубежных маршрутов, возможности переориентировать флот на внутренние линии, финансового положения и других факторов, добавил он. У чартерных перевозчиков, которые сегодня занимаются вывозом российских граждан из-за рубежа, в дальнейшем в отпуска может отправиться до 80% летного состава.

avia
авиация туризм коронавирус
Фото: Global Look Press

Сотрудники прежде всего смогут использовать дни отпуска, оставшиеся с прошлого года, отметил он. У пилотов и бортпроводников ежегодный отдых — 70 дней при налете более 500 часов. Неиспользованные отпуска, по его оценкам, позволят «перекрыть» ближайшие 2–3 месяца. Как будет оплачиваться вынужденный простой после этого, пока неясно.

–– Тем, кто в нынешнем году еще не отработал достаточно времени для ухода на очередной плановый отдых, профсоюз предлагает разрешить внеплановый (в счет будущего отпуска), –– сказал Мирослав Бойчук.

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По данным ПЛС на март 2020 года, в авиакомпаниях РФ трудится порядка 14,8 тыс. пилотов (включая около 2,6 тыс. вертолетчиков), средний возраст составляет 46 лет. Женщин-пилотов в российских авиакомпаниях всего около 200 человек, или 1,5%, из них более 100 –– в «Аэрофлоте». Общая численность работающих в стране членов летных экипажей (включая пилотов, штурманов, бортмехаников, радистов) — около 17,5 тыс. человек, бортпроводников — 21,7 тыс. человек.

Станут лишними

В «Уральских авиалиниях» сказали «Известиям», что согласны с оценкой ПЛС. Пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова подчеркнула, что в связи с запретом международных рейсов маршрутная сеть перевозчика сократилась почти на 50%.

–– В сложившихся условиях делается всё возможное для сохранения штата сотрудников. Наземный персонал временно переведен на шестичасовой рабочий день. Корректировка произошла и в работе летных экипажей: пилотам и бортпроводникам предоставляются оплачиваемые отпуска по ранее утвержденному графику, –– сказала она.

авиа
авиация туризм коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Авиакомпания, по ее словам, также рекомендует персоналу брать неоплачиваемые отпуска, прием новых сотрудников закрыт.

В Smartavia (до ребрендинга — «Нордавиа») не стали комментировать данные ПЛС.

–– Авиакомпания считает персонал наиболее ценным ресурсом, поэтому будет стараться максимально обезопасить его в текущей кризисной ситуации, –– сказал «Известиям» официальный представитель перевозчика Виктор Аношкин. Он добавил, что летный состав «находится только в плановых отпусках» (количество не уточнил), но прием новых сотрудников приостановлен.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова 16 марта говорила, что авиакомпания предложила воспользоваться отпусками тем, у кого есть задолженность по ним за прошлый год. И, по ее словам, многие это уже сделали.

Другие перевозчики на запросы на момент публикации не ответили.

авиа
авиация туризм коронавирус
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Собеседник «Известий» в одной из чартерных авиакомпаний сказал, что вынужденный простой может образоваться с 1 апреля до 20-х чисел, когда будет запущена программа перевозок в курортные города РФ. При этом широкофюзеляжные самолеты, по его словам, «придется приземлить» до возобновления международного авиасообщения.

В Росавиации отказались от комментариев, сославшись на то, что вопрос относится к кадровой политике хозяйствующих субъектов. Близкий к ведомству источник сказал «Известиям», что на прошлой неделе в учреждения гражданской авиации была направлена телеграмма с просьбой предоставить данные о масштабах возможных сокращений и режимах неполной занятости. Сводных данных нет, поскольку ситуация меняется ежедневно, добавил он.

Справка «Известий»

Как Россия ограничивала перелеты из-за COVID-19

С 1 февраля остановлено авиасообщение с Китаем, откуда началось распространение коронавируса (сохранялись отдельные рейсы «Аэрофлота).

28 февраля ограничения распространили на Иран, с 1 марта — на Южную Корею.

С 13 марта были ограничены полеты в Италию, Германию, Испанию и Францию.

С 16 марта ограничения распространили на все страны ЕС, а также Норвегию и Швейцарию.

18 марта стоп-лист пополнили США, Великобритания и ОАЭ; в этот же день вступил в силу временный запрет на въезд в РФ иностранных граждан.

23 марта закрыты все воздушные пассажирские перевозки, кроме 146 маршрутов между Москвой и столицами государств.

Ограничения на въезд иностранцев на фоне обострения эпидемиологической обстановки ввели также более 40 стран, включая ближайшие Казахстан, Узбекистан, Украину, Польшу.

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По данным Международной ассоциации аэропортов (МАА), на 23 марта падение трафика на международных линиях достигло 80%. Многие другие государства из-за распространения коронавируса также ограничили транспортное сообщение с внешним миром. Это создало беспрецедентное давление на отечественные авиакомпании, которые лишились пассажиров в преддверии сезона отпусков. Ранее глава Росавиации оценивал потенциальные потери перевозчиков в 100 млрд рублей.

Авиакомпании при нынешней интенсивности полетов будут вынуждены отправить на отдых около 50% экипажей, уверен исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его мнению, это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке авиаперсонала. Но оттока пилотов за рубеж, как во время локального авиакризиса в 2016–2018 годах, не будет.

–– В Европе ситуация с коронавирусом еще хуже. Принять пилотов могли бы авиакомпании стран Юго-Восточной Азии и Персидского залива, но последний в краткосрочной перспективе закрыт полностью, а ЮВА открывается медленно, –– сказал «Известиям» эксперт.

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Если к закрытию международных линий добавятся ограничения на перелеты внутри страны, это неизбежно приведет к необходимости сокращений авиаперсонала, полагает Олег Пантелеев. С этим согласен глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. Он добавил, что в сложившейся критической ситуации спасти авиаотрасль могут только «прямые денежные вливания» из бюджета.

Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщал, что сейчас прорабатываются меры поддержки авиаотрасли. Среди них — временный запрет на увеличение аэропортовых сборов, снижение ставок по лизингу самолетов, продление нулевой ставки НДС на внутренние перевозки в обход Москвы, а также прямые субсидии из казны (суммы не назывались). В кабмине также заявили о налоговых каникулах для авиакомпаний и туроператоров. Согласно правительственному плану противодействия негативному влиянию пандемии COVID-19 на экономику, на борьбу с распространением инфекции и поддержку наиболее пострадавших отраслей направят до 300 млрд рублей.

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