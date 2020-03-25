В ассоциации аэропортов заявили о серьезном падении пассажиропотока

Пассажирский поток региональных аэропортов России к началу этой недели упал на 40%. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Международной ассоциации аэропортов (МАА),в среду, 25 марта.

«Показателен даже не текущий уровень падения, а динамика, которую набрал этот процесс. Снижение трафика фиксировалось с первых чисел марта, но на минувшей неделе оно приобрело лавинообразный характер», — отмечается в сообщении.

Сегодня пассажиропоток падает на 7–10% в сутки. Пассажирский поток на местных воздушных линиях уже уменьшился на 80%.

В ассоциации считают, что в ближайшее время, когда все соотечественники вернутся из-за границы, международные перевозки остановятся полностью.

Этот месяц региональные аэропорты завершат падением пассажирских перевозок на 60%, а в апреле перелеты могут почти полностью остановиться.

24 марта МАА попросила премьер-министра Михаила Мишустина принять экстренные меры поддержки отрасли в связи с проблемами, которые возникли из-за пандемии коронавируса. Скриншот соответствующего письма ассоциация опубликовала в своем telegram-канале. Представитель ассоциации подтвердил РБК факт наличия обращения к премьеру.

В письме говорится, что из-за ограничений в связи с эпидемией значительно снизились внутренние перевозки, из-за чего отрасль теряет доходы и может столкнуться с риском вынужденных сокращений персонала. В МАА считают, что воздушные гавани рискуют оказаться на грани банкротства.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за эпидемии COVID-19. За несколько дней до этого московский аэропорт Домодедово сообщил о снижении пассажиропотока на международных рейсах за первую половину марта на 13%. Подмосковный аэропорт Жуковский потерял более 90% пассажиров из-за отмены международных рейсов.