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АТОР оценила убытки российского туризма в случае летнего закрытия стран

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Выездной туризм России получит 25 млрд рублей убытков, если до сентября большинство туристических направлений не откроется. Об этом в среду, 25 марта, в ходе пресс-конференции сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Ее выступление транслировалось на сайте АТОР.

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По ее словам, операторы въездного туризма понесут убытки в 12 млрд рублей. Уйти с рынка на фоне пандемии коронавируса могут 30% туроператорских и турагентских компаний уже к лету.

«К этому дополнились еще и колебания валют, что создает определенные сложности с продажами вперед», — объяснила она причины кризиса в туристической отрасли.

Росавиация ранее допустила банкротство ряда перевозчиков из-за ситуации с COVID-19. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заверял, что власти окажут поддержку всем отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, в первую очередь — авиаперевозчикам и сфере туризма.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 425 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

Число заразившихся коронавирусом в России по состоянию на 25 марта достигло 658 случаев заболевания, 29 пациентов выздоровели. Погибших нет.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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