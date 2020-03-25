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В Росавиации назвали достаточными меры для эвакуации россиян из ОАЭ

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Фото: REUTERS/Christopher Pike
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Российские власти принимают достаточные меры для эвакуации своих граждан из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации 25 марта.

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«Росавиацией, МИД РФ, посольством России в Абу-Даби принимаются исчерпывающие меры для обеспечения перевозки граждан РФ из Дубая. Ситуация осложняется полным закрытием воздушного сообщения в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Кроме того, 28 марта рейсами из Лимы и Варадеро планируется доставить около 524 россиян. В четверг, 26 марта, «Аэрофлот» планирует завершить перевозку людей из Лиссабона.

Ранее в среду российская авиакомпания «Победа» обратилась в МИД России за помощью после того, как Объединенные Арабские Эмираты отменили разрешение на вывозной рейс Дубай–Москва.

Вспышка заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 425 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились более 109 тыс.

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